Românii care au jefuit peste 100 de pensionari în Suedia. Metoda prin care le golea cardurile bancare

Banda a furat peste 70.000 de euro. Suedezii vor să-i trimită pe hoți să facă puşcărie în România.Obiceiul larg răspândit de a plăti cu cardul i-a costat pe zeci de pensionari suedezi economiile. Anchetatorii suedezi apreciază numărul victimelor la aproximativ 100, dar au fost aduse probe doar pentru 52.De la aceștia, românii au furat în total 750.000 de coroane suedeze, echivalentul a 360.000 lei, pe parcursul a patru ani. În afara pedepselor cu închisoarea, împotriva celor trei s-a dispus şi deportarea. Curtea de Apel a luat ieri în discuţie recunoaşterea pedepsei pentru unul dintre ei, ieşean la origine.Din 2015, în oraşele Uddevalla şi Trollhättan din vestul Suediei începuseră să fie semnalate furturi turnate după acelaşi tipar. Victima era urmărită la cumpărături, hoţul privind peste umăr când aceasta introducea PIN-ul cardului.Apoi, portofelul îi era furat, cu tot cu card, iar contul, golit."Eram în aprozar, la cumpărături. Din câte înţeleg, el sau ea se afla în spatele meu când am introdus codul. Cel puţin aşa cred. Când am ajuns acasă, am constatat că îmi pierdusem portofelul. Am crezut că l-am uitat la magazin, dar nu era acolo", a povestit anchetatorilor una dintre victime, Rune O., în vârstă de 84 de ani.Bătrânul a sunat imediat la bancă pentru a cere blocarea cardului, dar hoţii apucaseră să retragă deja echivalentul a 6.700 de lei. După zeci de furturi, cei trei membri ai bandei au fost reţinuţi şi trimişi în judecată pentru furt şi fraudă bancară, relatează Ziarul de Iași.Mircea Copalea a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru 29 de furturi şi 24 de fraude bancare, plus numeroase tentative de fraudă. Codrean Stănescu a fost condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare pentru 16 furturi şi 16 fraude care au putut fi dovedite.Irina Drosu a fost condamnată la trei ani de închisoare, pentru 16 furturi şi trei fraude.