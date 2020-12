Situatie critica in Suedia, in fata celui de-al doilea val de COVID-19. Autoritatile au raportat un numar record de noi cazuri si aproape 8.000 de decese

"Autoritatea de sanatate publica a pregatit trei scenarii in aceasta vara. Ne-am pregatit pentru cel mai rau. Insa s-a dovedit ca este de doua ori mai rau decat temerea initiala," a explicat pentru AFP Lars Falk, un responsabil al sectiei de terapie intensiva de la spitalul Karolinska din Stockholm.Servicii de reanimare sub tensiune, solicitari de sporire a personalului sanitar calificat la Stockholm, mortalitate pana acum de doua ori mai mare decat a vecinilor sai nordici: in aceasta toamna, strategia suedeza, mai putin stricta in fata epidemiei, repeta bilantul sau slab din primavara."Din pacate, nivelul de contaminare nu se diminueaza (...), iar acest lucru este foarte ingrijorator", a declarat pentru AFP directorul sanitar al regiunii Stockholm, Bjorn Eriksson, adaugand ca este vorba de "o presiune extrema asupra sistemului de sanatate".Dupa ce a solicitat deja intariri din partea intregului personal sanitar calificat, in special din clinici private, el a cerut marti anularea tuturor operatiunilor non-urgente in regiune."Ajunge. Nu merita sa iesi la un pahar dupa serviciu, sa te intalnesti cu persoane din afara casei tale, sa faci cumparaturi de Craciun sau sa bei o cafea: consecintele sunt teribile", a declarat el saptamana trecuta.La inceputul saptamanii, spitalizarile legate de COVID-19 in Suedia au egalat varful inregistrat la 20 aprilie, cu aproape 2.400 de pacienti tratati, chiar daca procentul celor aflati la terapie intensiva este de doua ori mai scazut decat in primavara, in jur de 10%.Numarul mortilor a ajuns miercuri la 7.802, dintre care peste 1.800 de la inceputul lunii noiembrie, iar cel al noilor cazuri se apropie de un nou record, de peste 6.000 pe zi in medie, conform datelor oficiale.Fara masca, fara inchiderea barurilor, restaurantelor si magazinelor si fara carantina obligatorie, Suedia s-a facut remarcata printr-o strategie bazata in special pe "recomandari" si pe extrem de putine masuri coercitive.In fata inmultirii semnificative a cazurilor, au fost totusi emise cateva recomandari foarte stricte, in special de a nu se frecventa persoane din afara casei, insa nerespectarea lor nu este sanctionata.In ciuda unei viziuni raspandite, Suedia nu a vizat niciodata imunitatea colectiva.Insa oficialii sai sanitari au afirmat mult timp ca nivelul ridicat de contaminari din primavara va permite tarii, fara indoiala, sa faca fata mai usor unei resurgente a epidemiei pe termen lung."Cred ca vom avea o raspandire relativ scazuta in aceasta toamna", a afirmat in august epidemiologul-sef, Anders Tegnell.O perioada, faptele au parut sa ii dea dreptate, insa al doilea val de care Suedia credea ca poate scapa a venit in cele din urma si peste aceasta tara, putin mai tarziu decat in alte parti din Europa.Rata mortalitatii a depasit deja 10% in noiembrie, conform Biroului de Statistica, si ar urma sa continue sa se agraveze.In ciuda unor critici transmise marti de o comisie independenta, premierul Stefan Lofven a refuzat pana acum sa califice strategia drept un esec."Majoritatea expertilor sanitari nu au vazut valul care venea. Ei vorbeau de focare localizate", a recunoscut el totusi intr-un interviu pentru cotidianul Aftonbladet.In opinia medicului Lars Falk, "am inasprit masurile, dar cred ca trebuie sa facem si mai mult", in special in timpul perioadei de sarbatori.Guvernul a scos de la sertar un proiect de lege de urgenta care ar trebui sa permita inchiderea in special a magazinelor si restaurantelor. Insa intrarea sa in vigoare nu este totusi prevazuta decat la mijlocul lunii martie.La fel ca restul Uniunii Europene, Suedia isi pune de asemenea mari sperante in vaccinare, pe care spera ca o va putea lansa la sfarsitul lui decembrie si propune intregii populatii pe la mijlocul anului viitor.