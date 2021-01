Suedia a inregistrat 17.395 de noi cazuri de COVID-19 in weekend

Tara cu 10 milioane de locuitori a inregistrat 234 de decese, totalul fiind de 9.667. Multe decese au avut loc in perioada sarbatorilor de Craciun, dar au fost raportate abia acum.In Suedia, data de 17 decembrie a fost cea mai "neagra" de la inceputul pandemiei, cu 116 morti, depasind un varf de 115 decese in aprilie.Rata deceselor in Suedia depaseste cu mult statisticile din tarile vecine, dar este mai scazuta fata de multe state europene care au optat pentru lockdown.