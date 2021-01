Suedia a suspendat platile pentru vaccinul Pfizer. Ce clarificari i-au cerut companiei farmaceutice autoritatile din tara nordica

Agentia de Sanatate a Suediei vrea clarificari cu privire la numarul de doze de vaccin Pfizer impotriva COVID-19 din fiecare flacon si spera sa primeasca raspuns pana in momentul in care va trebui sa faca platile pentru vaccinuri, suspendate in acest moment, relateaza Reuters.Potrivit Dagens Nyheter, Suedia a suspendat platile pentru vaccinul Pfizer-BioNTech pana cand va fi clar pentru cate doze se va face plata. Pfizer incaseaza bani pentru sase doze in fiecare flacon, insa intelegerea era de cinci doze pe flacon.Suedia vrea ca Pfizer si Comisia Europeana sa ajunga la un consens cu privire la numarul de doze de vaccin din fiecare flacon."Da, este adevarat, dar de asemenea nicio plata inca nu este scadenta, astfel ca nu este o problema. Speram sa primim clarificari pana atunci", a declarat epidemiologul sef Anders Tegnell, precizand ca mai sunt cateva saptamani pana la scadenta.Pfizer Suedia a precizat pentru Dagens Nyheter ca a facturat pentru sase doze in fiecare flacon."De la aprobarea celei de-a sasea doze, folosim acest numar", a declarat Ulrika Goossens, reprezentanta a Pfizer Suedia.La 8 ianuarie, Agentia Europeana a Medicamentului si-a modificat recomandarile cu privire la vaccinul impotriva Covid-19 Pfizer-BioNTech, anuntand ca un flacon de vaccin contine sase doze si nu cinci ca pana atunci.Pentru extragerea celei de-a sasea doze sunt necesare seringi speciale."Este inacceptabil. Daca o tara are abilitatea de a extrage cinci doze, atunci a primit mai putine doze cu aceiasi bani", a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare din Suedia, Richard Bergstrom.Citeste si: