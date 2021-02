Suedia anunta ca vrea sa emita, pana la 1 iunie, pasapoarte digitale pentru persoanele vaccinate anti-COVID. Danemarca are un proiect asemanator

La proiect participa mai multe agentii

"Au fost demarate o serie de proceduri internationale in ceea ce priveste solutiile tehnice si standardele legate de dovada a vaccinarii. Este nevoie ca Suedia sa participe ()", a declarat ministrul suedez al Sanatatii, Lena Hallengren, intr-o conferinta de presa.Un astfel de certificat digital va permite tuturor suedezilor sa dovedeasca faptul ca au fost vaccinati impotriva maladiei COVID-19, a precizat Anders Ygeman, ministrul pentru Dezvoltare digitala din Suedia.Certificatul va respecta legile si standardele internationale si va asigura confidentialitatea datelor personale ale posesorilor. Guvernul suedez spera ca noul pasaport digital sa devina functional pana la data de 1 iunie.Autoritatile de la Stockholm se asteapta ca dovada vaccinarii sa fie ceruta de alte tari pentru a permite accesul pe teritoriile lor sau participarea la conferinte, festivaluri muzicale si evenimente sportive.Conform planurilor existente, mai multe autoritati si agentii suedeze, inclusiv Agentia pentru Sanatate Publica, Agentia suedeza eHealth - care coordoneaza initiativele guvernamentale electronice in domeniul sanatatii - si Asociatia Suedeza a Regiunilor si Autoritatilor Locale, vor participa la dezvoltarea pasaportului digital.Agentia pentru Sanatate Publica a primit si sarcina de a colabora cu initiativele demarate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru dezvoltarea unui certificat digital de vaccinare anti-COVID-19, iar Agentia suedeza eHealth va colabora cu Comisia Europeana in cadrul eforturilor similare depuse la nivelul Uniunii Europene.Miercuri, Danemarca a anuntat un proiect asemanator pentru dezvoltarea unui pasaport digital care sa fie utilizat de persoanele vaccinate impotriva noului coronavirus.