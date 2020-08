Suedia ridica restrictiile de calatorie in Romania, Olanda si Bulgaria

Anterior Suedia a ridicat restrictiile pentru calatorii neesentiale si pentru Andorra, Belgia, Danemarca Italia , Croatia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norvegia, Polonia , Portugalia, San Marino, Elvetia Spania , Republica Ceha, Germania Ungaria , Vatican si Austria Intr-o declaratie postata pe website-ul sau, Ministerul de Externe de la Stockholm sfatuieste impotriva deplasarilor in alte tari din Uniunea Europeana si Spatiul Schengen si in Marea Britanie pana pe 9 septembrie si in restul lumii pana pe 15 noiembrie.Cresterea numarului de cazuri confirmate in unele tari alimenteaza temerile privind o resurgenta in raspandirea noului coronavirus.