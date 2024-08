Alegeri cruciale pentru viitorul UE: Extrema dreapta este tot mai aproape de putere in Austria

Peste 6,3 milioane de austrieci sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele, intr-un scrutin controversat si care risca sa livreze primul lider de extrema dreapta din Europa de dupa sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

Acesta este al doilea scrutin prezidential din ultimul an, dupa ce magistratii au anulat primele alegeri din cauza mai multor nereguli semnalate de Partidul Libertatii, de extrema dreapta, transmite Reuters.

Extremistul Norbert Hofer a pierdut la limita primele alegeri prezidentiale din luna mai, dupa ce a reusit sa obtina doar 49,65% dintre sufragii prin comparatie cu cele 50,35% de voturi adunate de independentul Alexander Van der Bellen.

Atunci, guvernele europene au respirat usurate, insa magistratii de la Curtea Suprema au decis sa anuleze rezultatele scrutinului prezidential ca urmare a descoperirii mai multor nereguli privind numararea voturilor prin corespondenta.

Insa, ultimele sapte luni s-au dovedit favorabile pentru politicienii populisti din intreaga lume, dupa votul pentru iesirea Marii Britanii din UE si victoria inregistrata de republicanul Donald Trump in alegerile prezidentiale din SUA.

Sondajele indica o cursa electorala extrem de stransa, iar voturile prin corespondenta s-ar putea sa se dovedeasca cruciale pentru a determina numele urmatorului presedinte al Austriei. Asta inseamna ca rezultatele finale ar putea sa fie anuntate abia marti, iar primele exit poll-uri sunt asteptate la scurt timp dupa inchiderea urnelor, la ora locala 17:00 (18:00 ora Romaniei).

Analistii politici nu stiu daca referendumul pentru Brexit si victoria republicanului Donald Trump vor influenta alegerile din Austria. Insa, alegatorii austrieci se plang de aceleasi clivaje - "gulerele albastre" l-au sustinut in special pe Hofer, al carui rival este un elitistul Alexander Van der Bellen, un fost lider al Verzilor.

Independentul Alexander Van der Bellen (72 de ani) a vorbit adeseori despre Brexit in timpul campaniei prezidentiale, sustinand ca extremistul Hofer vrea sa organizeze un "Oexit", care ar ameninta locurile de munca ale muncitorilor din Austria. Tara alpina este puternic dependenta de schimburile comerciale din interiorul UE.

"Haideti sa nu ne jucam cu focul. Zic sa nu ne jucam cu acest Oexit", a declarat prezidentiabilul independent in ultima dezbatere televizata, facand referire la propunerea lui Hofer de a organiza un referendum in urmatorul an privind pozitia Austriei in cadrul Uniunii Europene.

Insa, Norbert Hofer si-a retras declaratiile cu privire la organizarea unui referendum si a precizat ca Austria ar putea sa paraseasca blocul comunitar doar in cazul aderarii Turciei la UE.

De asemenea, candidatul dreptei extreme s-a aratat impotriva concentrarii de putere in mainile Bruxelles-ului si a cerut mai multa putere de decizie pentru executivele nationale din cadrul UE.

Victoria prezidentiabilului extremist ar reprezenta un nou soc pentru sistemul politic european, dupa decizia britanicilor de a parasi UE.

Presedintele austriac are in mod traditional un rol simbolic. Insa, candidatul extremei drepte a declarat ca vrea sa fie un asa-numit presedinte jucator, amenintand ca va demite actualul executiv si va creste taxele. Norbert Hofer a promis ca va organiza mai multe referendumuri pentru solutionarea unor probleme cheie, inclusiv un plebiscit privind fisa postului pentru muncitorii austrieci.

"Voi veti fi surprinsi de ce este posibil ", a declarat candidatul extremei drepte cu privire la puterile de care beneficiaza presedintele, care joaca un rol cheie in formarea coalitiilor de guvernare.

Alexander Van der Bellen a promis ca va preveni in orice circumstante formarea unui executiv de catre extremistii de la Partidul Libertatii.

Urmatoarele alegeri legislative sunt programate sa aiba loc in doi ani, iar extremistii conduc momentan in sondaje cu doua treimi din intentiile de vot.

Politica austriaca a fost dominata in ultimele decenii de doua formatiuni de centru, care au format din nou o coalitie de guvernare. Tocmai aceasta colaborare stransa intre cele doua formatiuni a alimentat sustinerea pentru extrema dreapta, care a promis ca va pune capat acestui sistem politic.

De asemenea, extremistii au exploatat o retorica antiimigrationista pentru a aduna mai multe voturi in mijlocul crizei migrantilor, care a ajuns si la frontierele Austriei.

Alegatorii austrieci spera ca vor pune capat duminica unui scrutin prezidential, care s-a prelungit pentru aproape un an din cauza erorilor multiple comise de autoritatile publice. Presa austriaca nu s-a sfiit sa vorbeasca despre renasterea Republicii Bananiere la Viena.

Curtea Suprema a decis la inceputul lunii iulie sa anuleze rezultatele alegerilor prezidentiale, care l-au declarat castigator pe independetul Alexander Van der Bellen, in urma unui proces initiat de extremistii de la Partidul Libertatii. Magistratii au descoperit mai multe nereguli tehnice in desfasurarea procesului electoral, care nu indicau spre comiterea unei fraude de proportii.

Cancelarul Christian Kern a decis ca alegerile prezidentiale sa fie reluate la inceputul lunii octombrie. Insa, scrutinul prezidential a fost amanat din nou, dupa ce autoritatile electorale au descoperit ca adezivul de pe buletinele destinate votului prin corespondenta nu se lipea, iar votul putea sa fie prin urmare fraudat.

Autoritatile austriece au aruncat vina asupra unei firme germane, care nu a respectat standardele de calitate in producerea adezivului.

Acum, austriecii vor ca intregul proces electoral sa se desfasoare conform regulamentului, pentru a preveni noi intarzieri.

