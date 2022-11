Au dat la TV numerele de la loto inainte de a fi extrase

Seful Loteriei Nationale din Serbia a demisionat dupa ce o televiziune a difuzat un grafic pe care a aparut un numar castigator inainte de extragere.

Incidentul a starnit manie si a generat nenumarate reactii in presa din Serbia, tara unde locuitorii sperau ca Loteria Nationala se afla deasupra coruptiei care poate fi intalnita in toata tara, scrie The Guardian.

Politia a anuntat ca a intervievat sase persoane in cadrul anchetei cu privire la posibila stabilire in avans a combinatiei de numere castigatoare.

Scandalul a izbucnit marti seara in timpul transmiterii in direct a tragerii loto, cand unul din numerele din combinatia norocoasa a aparut pe ecran desi nu fusese extras inca.

Multi sarbi, printre care pensionari si someri, pentru care loteria este singura speranta de prosperitate, au urmarit cu stupoare cum a patra bila extrasa de masina automata a loteriei a fost 27, insa pe ecran a aparut 21. Imediat dupa aceea, bila urmatoare extrasa a fost 21.

Premierul sarb Aleksandar Vucic a iesit intr-o conferinta de presa si a promis ca vinovatii, daca exista o vina, vor plati: "Calea catre inchisoare este foarte scurta".

Loteria Nationala, companie de stat condusa de persoane numite politic, a precizat insa ca extragerea este valida si ca s-a produs o eroare tehnica, de catre persoana care a completat graficul televiziunii. Directorul Loteriei a demisionat "din motive morale", insa extragerea a fost corecta, a insistat compania.

A.I.

