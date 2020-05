Ce tari europene si-au deschis granitele inaintea sezonului estival (Grafic)

Sursa: Euronews

Acum, toata lumea se intreaba unde poate circula fara restrictii. Aproape fiecare tara are propriile reguli in vigoare si calendarul propriu pentru relaxarea masurilor si primirea turistilor, atat de la vecinii sai din UE, cat si din afara.Daca planuiti sa va petreceti concediul in UE, e bine de stiut ca granitele externe ale blocului sunt inchise pana pe 15 iunie, dar asta se aplica numai daca sunteti cetatean non-UE care vine dintr-o tara non-UE.Totusi, lucrurile se schimba de la o zi la alta in contextul actual, asa ca Euronews a facut o trecere in revista a tarilor care si-au deschis deja granitele pentru turisti.Austria si-a inchis granitele terestre cu Germania, Italia, Elvetia, Liechtenstein, Slovacia si Republica Ceha.Viena intentioneaza sa-si redeschida complet frontiera cu Germania pe 15 iunie. Cancelarul Sebastian Kurz a declarat ca este optimist si ca intelegeri similare cu alte tari vecine pot fi facute saptamana aceasta.Cine vrea sa ajunga in Austria cu avionul trebuie sa prezinte un certificat medical care atesta ca nu are COVID-19. Acest document nu trebuie sa fie mai vechi de 4 zile.Totodata, momentan este interzis accesul cetatenilor care provin din tari din afara Spatiului Schengen.Granitele Belgiei sunt inchise, iar tara a interzis calatoriile neesentiale in strainatate.Bulgaria urmeaza sa deschida granitele cu Serbia si Grecia incepand cu 1 iunie.Croatia si-a redeschis granita cu Slovenia la jumatatea lunii mai si urmeaza sa faca acelasi lucru cu Austria, Cehia, Ungaria si Slovacia pe 29 mai.Oamenii care sosesc in tara sunt rugati sa se autoizoleze timp de 14 zile daca au descoperit ca au intrat in contact cu cineva infectat cu COVID-19.Cipru a prezentat planurile pentru reluarea treptata a zborurilor comerciale incepand de luna viitoare. Totusi, este vorba despre un numar redus de tari, cele care prezinta rate mici de infectie cu noul coronavirus.Ministrul Transporturilor, Yiannis Karousos, a declarat ca zborurile vor incepe in doua faze - prima de la 9 iunie, iar a doua din 20 iunie - din doua grupuri de tari selectate de un organism consultativ de experti medicali.Primul grup este format din Grecia, Malta, Bulgaria, Norvegia, Austria, Finlanda, Slovenia, Ungaria, Israel, Danemarca, Germania, Slovacia si Lituania. Al doilea grup este format din Elvetia, Polonia, Romania, Croatia, Estonia si Cehia.Lista exclude Marea Britanie si Rusia.Karousos a declarat ca, incepand cu 9 iunie, pasagerii care sosesc din aceste tari trebuie sa obtina, cu trei zile inainte de plecare, un certificat de sanatate care sa confirme ca nu au coronavirus.Incepand cu 20 iunie, pasagerii care vin din primul grup de tari nu vor mai avea nevoie de certificate de sanatate, dar cei din al doilea grup vor fi in continuare obligati sa le prezinte.Din 26 mai s-au deschis frontierele cu Germania si Austria. Din 27 mai, tara si-a deschis frontiera cu Slovacia si Ungaria, dar cu unele restrictii.Cetatenii statelor membre ale UE pot intra in Cehia pentru a efectua activitati economice, pentru a vizita rude sau pentru a studia la o universitate. Toti vor trebui sa prezinte la intrarea in tara un test pentru COVID-19 cu rezultate negative.Granitele sunt inchise pentru calatorii straini. Doar cetatenii sau rezidentii Danemarcei, cei din Groenlanda sau Insulele Feroe pot intra in prezent in tara.Din 25 mai, persoanele cu resedinta permanenta intr-una din cele cinci tari nordice (Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia si Suedia) sau Germania pot reintra in tara daca au o relatie cu cineva din Danemarca, au bunici acolo sau daca sunt intr-o calatorie de afaceri.Frontierele terestre din Finlanda au fost inchise pana cel putin pe 14 iunie. Au fost redeschise lucratorilor din Schengen la mijlocul lunii mai.Granitele raman inchise cel putin pana pe 15 iunie, cu exceptii pentru cetatenii din UE, Andorra, Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Elvetia, San Marino si Vatican, cetatenii care isi au domiciliul in Franta sau au nevoie sa treaca prin Franta pentru a ajunge la domiciliu.Se face exceptie si pentru lucratorii sezonieri si cetatenii UE care lucreaza pentru o companie care opereaza in Franta.Accesul in Franta este interzis oricui calatoreste din tari din afara UE.Calatorii trebuie sa aiba un motiv bun pentru a intra in Germania, insa restrictiile la frontiere au fost relaxate oricum.Controalele la frontiera cu Austria, Elvetia, Franta si Danemarca si pentru pasagerii care sosesc cu avionul din Italia si Spania raman in vigoare pana la 15 iunie.Cetatenii UE si din Regatul Unit, Liechtenstein, Elvetia, Norvegia si Islanda, precum si membrii de familie ai acestor cetateni, au voie sa se intoarca in tara lor de origine prin Germania sau la locul de resedinta din Germania.Granitele urmeaza sa se redeschida pe 15 iunie, insa doar pentru cetatenii veniti din Germania, Israel, Cipru, Balcani si tarile baltice.Turistilor li se va permite sa intre in Grecia fara sa aiba un test COVID-19 negativ asupra lor. De asemenea, de la 1 iulie, cand vor fi repornite zborurile, turistii nu vor mai trebui sa stea in carantina, insa oficialii din domeniul sanatatii vor efectua teste pentru coronavirus la fata locului atunci cand este necesar.Frontierele sunt deschise cu Romania si, incepand de miercuri, cu Slovacia si Cehia, desi cu unele restrictii.Islanda urmeaza sa se redeschida pe 15 iunie. Turistii vor fi testati pentru COVID-19 la sosirea in tara. Cateva ore mai tarziu, vor primi rezultatul pe telefonul lor, dupa ce au descarcat in acest sens o aplicatie speciala.Momentan, autoritatile nu au anuntat ce se va intampla cu turistii care primesc rezultate pozitive.In prezent, autoritatile sanitare irlandeze solicita oricui vine in Irlanda, cu exceptia celor din Irlanda de Nord, sa se autoizoleze timp de 14 zile, la sosire, inclusiv rezidentii irlandezi.Cei care ajung in Irlanda trebuie sa completeze un "formular de localizare", desi exista exceptii pentru furnizorii de alimente, transportatori, piloti si personalul maritim.Italia vrea sa isi redeschida frontierele pe 3 iunie pentru cetatenii din UE, Marea Britanie, spatiul Schengen, Andorra si Monaco.Unele regiuni iau masuri de precautie pentru a se asigura ca "redeschiderea brusca" nu va crea noi focare de infectie. Guvernatorul Sardiniei a sugerat ca ar putea cere vizitatorilor insulei un certificat de sanatate, cel care atesta ca nu esti bolnav de COVID-19.Cele trei tari baltice si-au deschis frontierele una pentru cealalta inca din 15 mai. Doar cetatenii si rezidentii permanenti din Estonia, Letonia si Lituania pot calatori intre cele trei tari.Dar granitele lor externe raman inchise. Estonia sustine ca nu se va deschide pana cel putin pe 15 iunie, in timp ce starea de urgenta din Letonia se va termina abia pe 9 iunie.Lituania permite, de asemenea, intrarea cetatenilor Poloniei pentru afaceri si studii. Izolarea nationala de aici ar trebui sa se incheie pe 31 mai.Frontiera Luxemburgului cu Germania a fost redeschisa pe 15 mai.Granitele sunt deschise pentru cei care calatoresc in spatiul Schengen. Cu toate acestea, Guvernul a recomandat cu fermitate cetatenilor sa renunte la calatoriile neesentiale.Norvegia si-a inchis granitele. Calatorii straini nu pot intra in tara, in schimb cei care locuiesc sau lucreaza in Norvegia pot intra.Ministerul de Externe al tarii recomanda cetatenilor sa evite calatoriile internationale care nu sunt strict necesare pana pe 20 august.Pana la 15 iunie, Guvernul ia in considerare scutiri pentru tarile nordice. Pana la 20 iulie, ar putea apara exceptii si pentru unele tari europene din apropierea Olandei.In plus, Norvegia impune si o carantina de 10 zile pentru oricine revine in tara din strainatate.Polonia si-a inchis granitele cu mai multe tari, inclusiv Cehia, Slovacia si Germania.Muncitorii si produsele care provin din Spania au voie sa treaca granita Portugaliei, in schimb accesul este interzis turistilor pana cel putin pe 15 iunie.Controalele la frontiera au fost in vigoare inca din 16 martie. In prezent nu exista nicio obligatie pentru cei care revin din strainatate sa intre in carantina, cu exceptia celor din regiunea Azore.Romania si-a redeschis granita cu Ungaria.Slovenia si-a redeschis granitele pentru cetatenii UE la 15 mai. Prim-ministrul Janez Jansa s-a laudat ca tara are "cea mai buna situatie clinica din Europa".Frontierele Slovaciei sunt deschise pentru Ungaria si Cehia incepand de miercuri (27 mai), dar cu unele restrictii.Nu se impune carantina pentru calatorii care stau mai putin de 48 de ore in Slovacia.Frontierele se vor redeschide pentru turisti la 1 iulie.Pana atunci, au voie in Spania doar cetatenii spanioli, rezidentii din Spania, lucratorii transfrontalieri, angajatii din domeniul Sanatatii sau ingrijirea varstnicilor. Exceptiile includ, de asemenea, personalul diplomatic si tot ceea ce se refera la transportul de marfuri, pentru a evita penuria.In prezent, persoanele care intra pe teritoriul Spaniei trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile, dar aceasta masura nu va mai fi in vigoare din 1 iulie, potrivit oficialilor.Suedia a introdus restrictii la frontiera, dar se aplica doar calatoriilor neesentiale din tari din afara UE/SEE, cu exceptia Regatului Unit si a Elvetiei.Ele au intrat in vigoare la 19 martie si au fost prelungite pana la 15 iunie.Elvetia, care a introdus controale la frontiera pe 13 martie, isi va redeschide frontierele cu Germania, Austria si Franta pe 15 iunie, daca situatia epidemiologica permite acest lucru.Toate restrictiile de calatorie de la frontiera cu Italia vor ramane in vigoare, insa nu se stie pana cand.Oricarui strain care vrea sa intre in Elvetia si nu detine un permis de sedere sau permis de munca valabil i se va refuza intrarea in tara.Autoritatile elvetiene nu au impus nicio masura de carantina persoanelor care intra in tara, insa toata lumea trebuie sa respecte normele Guvernului privind igiena si distantarea sociala.In prezent, granitele sunt deschise. Incepand cu 8 iunie, vizitatorii din strainatate vor intra in carantina timp de 14 zile. Printre cei scutiti de aceste masuri se numara persoanele care calatoresc din Irlanda, Insulele Canalului sau Insula Man.Ca si in alte tari, anumite profesii sunt scutite de aceste reguli, cum ar fi lucratorii din domeniul sanatatii care calatoresc pentru a furniza asistenta medicala in tara. La sosire, cei care sunt obligati sa se auto-izoleze trebuie sa isi dea datele de contact.Guvernul spune ca aceste masuri vor fi revizuite la fiecare trei saptamani.A.D.