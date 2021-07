Cehia a inclus Romania in zona verde. Autoritatile de la Praga au revizuit conditiile de intrare in tara

Pe teritoriul Republicii Cehe se aplica sistemul de clasificare a statelor de provenienta pe mai multe zone (verde, portocalie, rosie, rosu inchis si negru), in functie de gradul de raspandire a COVID-19 in aceste state. Pentru persoanele provenite din Romania, sunt aplicabile urmatoarele masuri la intrarea pe teritoriul Republicii Cehe:- Toate persoanele trebuie sa completeze, inaintea plecarii in calatorie, formularul electronic de sosire (https://plf.uzis.cz/) si sa fie in posesia dovezii completarii acestuia la sosirea in Republica Ceha;- Persoanele vaccinate si cele care au trecut prin boala COVID-19 in ultimele 180 de zile (care au fost infectate cu virusul SARS-CoV2 si s-au vindecat) si nu prezinta simptome ale infectarii cu virusul SARS-CoV-2, nu au alte obligatii privind respectarea normelor epidemiologice, cu exceptia completarii formularului electronic de sosire;- Vaccinarea se dovedeste cu certificatul european de vaccinare si, tranzitoriu, cu certificatul national de vaccinare eliberat de statele membre UE , cu conditia sa fi trecut cel putin 14 zile de la administrarea celei de-a doua doze sau a dozei unice, dupa caz, si sa nu prezinte niciun simptom de COVID-19; Trecerea prin boala se dovedeste cu un certificat medical in limba engleza , pe care sunt imprimate stampila, datele de identificare si numarul de telefon ale medicului care profeseaza intr-un stat membru UE. Confirmarea trebuie sa contina urmatoarele informatii: persoana nu are simptome ale infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si a trecut prin aceasta boala, a fost supusa masurii izolarii si de la data testului pozitiv care a indicat prezenta bolii au trecut cel putin 11 zile, dar nu mai mult de 180 zile;- Persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala au obligatia de a fi in posesia rezultatului negativ al unui test antigen, nu mai vechi de 48 de ore, sau al unui test PCR, nu mai vechi de 72 de ore. De asemenea, este obligatorie completarea formularului electronic de sosire (https://plf.uzis.cz); Cetatenii cehi si persoanele cu drept de resedinta in Republica Ceha pot intra in acest stat chiar si in cazul unui test pozitiv, efectuat cu mai putin de 14 zile inainte de calatorie. Aceste persoane trebuie sa utilizeze transportul individual, daca este posibil.In cazul transportului public, persoanele aflate in aceasta situatie trebuie sa informeze transportatorul inainte de plecare cu privire la infectarea cu SARS-CoV-2. Dupa intrarea in Republica Ceha, aceste persoane trebuie sa informeze autoritatile de sanatate publica si sa respecte regulile de izolare pentru 3 zile de la disparitia simptomelor, dar cel putin pentru 14 zile de la data primului test. Autoritatile cehe atentioneaza ca liniile aeriene pot aplica reguli mai stricte pentru transportul in astfel de situatii.Autoritatile cehe au comunicat ca testul antigen sau PCR se poate efectua si in maximum cinci zile de la intrarea in Republica Ceha dupa calatoria in strainatate, inclusiv intr-un stat de pe lista verde.Angajatii, elevii si studentii trebuie sa isi informeze angajatorul, respectiv unitatea de invatamant, despre orice calatorie de peste 12 ore in strainatate, inclusiv intr-un stat de pe lista verde. Angajatul sau elevul / studentul care se testeaza pe teritoriul ceh, in termen de cinci zile de la sosirea din calatorie, trebuie sa poarte masca la locul de munca sau in unitatea de invatamant pana la primirea rezultatului negativ al testarii.Sunt exceptate de la obligativitatea completarii formularului electronic de sosire si a testarii urmatoarele categorii de persoane:- Minorii cu varsta sub 6 ani;- Personalul din domeniul transportului international, conditionat de prezentarea unui document justificativ adecvat;- Persoanele aflate in tranzit pe teritoriul Republicii Cehe, cu conditia ca durata tranzitului sa nu depaseasca 12 ore;- Diplomatii si functionarii organizatiilor internationale care calatoresc in Republica Ceha in scopuri oficiale, pentru o perioada de maximum 72 de ore;- Cetatenii statelor vecine, daca durata calatoriei nu este mai mare de 24 de ore;- Artistii si sportivii profesionisti care se deplaseaza la evenimente si concursuri;- Lucratorii, elevii si studentii transfrontalieri;- Persoanele din statele vecine care calatoresc pentru ingrijirea unui membru de familie;- Ofiterii de politie si din serviciul penitenciar;- Lucratorii din domeniul infrastructurii critice;- Membrii serviciilor integrate de salvare.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Praga: 00420257534210. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Ceha: 00420607078501.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51905 si http://praga.mae.ro/, informarea temeinica anterior deplasarii in strainatate si respectarea cu strictete a masurilor aplicabile in contextul pandemiei de COVID-19.Pe 5 mai, Ministerul Afacerilor Externe informa ca autoritatile de la Praga au revizuit conditiile de intrare in Republica Ceha pentru persoanele care sosesc din Romania, prin includerea tarii noastre in categoria statelor cu risc mediu de infectare (lista portocalie).