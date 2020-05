Un print belgian s-a imbolnavit de COVID-19, dupa ce a fost o petrecere la care s-au incalcat restrictiile

Ziare.

com

Printul in varsta de 28 de ani a ajuns in Spania pe 26 mai, pentru un intership, au precizat reprezentantii familiei regale, potrivit BBC . Doua zile mai tarziu a mers la petrecerea din Cordobam, unde a contractat virusul.Presa spaniola a relatat ca printul s-a aflat printre cei 27 de participanti la petrecere, desi, in contextul pandemiei, autoritatile locale au stabilit ca nu pot lua parte la astfel de evenimente mai mult de 15 persoane.Politia spaniola a demarat o ancheta in acest caz, iar cei care vor fi gasiti vinovati de nerespectarea restrictiilor risca amenzi de pana la 10.000 de euro.Toti cei care au participat la petrecere se afla in prezent in carantina.Un reprezentant al guvernului spaniol in Cordoba, Rafaela Valenzuela, i-a criticat pe petrecareti, numindu-i "iresponsabili"."Sunt surprinsa si furioasa. Un astfel de incident iese in evindenta intr-un moment de doliu national pentru atat de multe vieti pierdute", a spus Valenzuela.Spania se afla in prezent intr-un proces de relaxare a restrictiilor, unele dintre cele mai severe din Europa, impuse in contextul in care se afla printre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, cu 239.228 de infectari si 27.125 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University consultate sambata.C.S.