Urgie in Europa: Ravagiile facute de cea mai puternica furtuna din ultimii ani (Video)

Furtuna Xaver, cu o putere echivalenta unui uragan, a facut sase morti in nordul Europei, vineri.

Xaver a ajuns in Europa joi seara, cand a perturbat transporturile si livrarile de electricitate din nordul marii Britanii. A inundat zonele de coasta din estul tarii si a facut doua victime, scrie Reuters. Un camionagiu a murit dupa ce vehiculul sau s-a rasturnat si un alt barbat a fost ucis de un copac prabusit.

Meteorologii spun ca Xaver ar putea fi cea mai grava furtuna ce a lovit continentul in ultimii ani. Aduce cu sine cu vant de pana la 225 de kilometri la ora.

In vestul Danemarcei, o pasagera de 72 de ani a unui camion a decedat cand masina a fost rasturnata de vant.

In Polonia, trei persoane au decedat si una a fost ranita, cand o ramura groasa de copac a fost proiectata in masina lor. In aceasta tara, vantul puternic a daramat stalpii de electricitate si a lasat fara curent electrict peste 100.000 de persoane.

Compania aeriana poloneza LOT a anulat o serie de zboruri interne si europene vineri.

In Marea Britanie, mii de oameni au fost evacuati de-a lungul coastei de est, din fata unor valuri foarte mari, cele mai mari din ultimii 60 de ani, si chiar mai mari decat cele ce au provocat devastatoarele inundatii din 1953, soldate cu sute de morti.

In Germania, aproximativ 4000 de persoane nu aveau electricitate, vineri, in Mecklenburg-Vorpommern. 70 de zborurri din aeroportul Hamburg au fost anlate.

