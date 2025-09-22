Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european

Conceptul de „Marea Înlocuire” (n.red. Grand Replacement în lb. franceză) pleacă de la titlul unei cărți care poartă același nume, publicată în anul 2012 de Renaud Camus, un scriitor naționalist-extremist francez, a cărui teză este că „elitele” globale complotează pentru suprimarea rasei albe în Europa prin înlocuirea acesteia cu popoare noneuropene, în general non-albe.

Camus susține că, în paralel cu o „migrație în masă” a populațiilor noneuropene, în special musulmane, este susținută și o scădere a sporului natural în rândul populației albe, în raport cu rata de reproducere considerată „accelerată” a populației migratoare, care duce, susține el, la un „genocid prin înlocuire”.

Această teorie a conspirației este practic o continuare a unei teorii antisemite din secolul al XX-lea, din Protocoalele Înțelepților Sionului (document antisemit atribuit în mod fals unei oculte mondiale, dar scris de Ohrana, serviciul de securitate al Rusiei țariste), care spunea că „elita”, de data aceasta evreiască, urmărește distrugerea „civilizației creștine” și subjugarea lumii prin controlarea din umbră a sistemului financiar, a presei și a guvernelor, prin instrumentul „francmasoneriei”. În realitate, Protocoalele Înțelepților Sionului sunt un fals inspirat din lucrări satirice și pamflete xenofobe menit să justifice problemele interne din Rusia Țaristă. Deși un fals, această teorie a stat la baza propagandei naziste pentru a amplifica sentimentul antisemit și justificarea genocidului.

„Marea înlocuire”, deși nu are în toate formele un caracter explicit antisemit, folosește aceleași elemente centrale, precum „elita globală”, care poate fi evreiască sau nu și care dorește distrugerea civilizației europene, amplificând rasismul și xenofobia.

Cum era de așteptat, teoria a fost îmbrățișată de naționaliștii albi și extremiștii din Europa și Statele Unite ale Americii, fiind foarte intens propagată pe rețelele sociale, mai ales TikTok și Facebook, inclusiv în România.

George Simion și AUR merg pe aceeași linie cu partidele extremiste din vestul Europei și cu retorica anti-imigrație din Statele Unite, adaptând mai nou discursul public la „problema migrației”. De altfel, Simion a participat recent la un miting anti-imigrație la Londra, care a adunat aproximativ 150.000 de oameni, cea mai mare demonstrație a extremei-drepte din Marea Britanie.

AUR își asumă deschis această teorie a conspirației, prin diverși reprezentanți de seamă ai partidului, precum George Simion, Dan Tanasă sau Lidia Vadim Tudor. De amintit este episodul care a indignat opinia publică, în care Dan Tanasă a încurajat oamenii să nu mai accepte comenzile livrate de lucrători imigranți, urmat de atacul asupra livratorului nepalez atacat în stradă de un tânăr.

Lidia Vadim Tudor, fiica fostului lider extremist Corneliu Vadim Tudor, l-a susținut pe Dan Tanasă în demersul lui de a opri „metisarea” poporului român, folosind termenul de „înlocuire” a populației de români.

Discursul extremei-drepte anti-imigrație se bazează pe date statistice manipulate privind infracționalitatea în rândul imigranților, prezentarea unor cazuri izolate de violențe comise de aceștia ca fiind normă, pe rețelele de socializare și pe imprimarea temerilor că imigranții fură locurile de muncă ale populației locale.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, este de părere că nu este vorba despre nicio „Mare înlocuire”, ci despre criza acută de forță de muncă, subliniind că acest import de lucrători din țări din afara Europei avea loc și în urmă cu zeci de ani.

Pîrvulescu amintește grupurile de muncitori vietnamezi din Cehoslovacia din perioada comunistă, precum și lucrătorii turci și algerieni din Franța, Belgia sau Italia din anii '60. În realitate, spune profesorul universitar, este doar o nevoie de forță de muncă ieftină și relativ ușor de format.

„Vedeți, românii au fost expresia unei astfel de manifestări în egală măsură cu polonezii, doar că ei nu sunt vizibili. La noi este ceea ce Sarkozy numea migrația vizibilă, deci arabi, asiatici, care sunt ușor de recunoscut pe stradă și în raport cu care alteritatea apare”, completează acesta.

În cazul situației imigranților care vin în România, cu atât mai puțin se poate vorbi despre „Marea înlocuire”, în contextul în care majoritatea muncitorilor veniți în țara noastră nu au în plan să rămână pe termen lung aici. „Este un efect direct al creșterii nivelului de trai în România.”

Politologul George Jiglău, lectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, consideră că ceea ce se întâmplă acum în Europa seamănă izbitor cu ce se întâmpla pe același continent în urmă cu aproape 100 de ani.

„E nevoie întotdeauna de un dușman care să fie diferit. Era vorba acum 100 de ani despre evrei și non-evrei, acum nu mai este despre ei, că s-au schimbat vremurile, dar narațiunea despre niște oameni care sunt altfel decât noi, care vor să ne ia nouă locul în aceste pământuri sfinte cu voie de la Dumnezeu dintotdeauna este fix același, doar că s-a schimbat subiectul”, afirmă Jiglău.

Politologul nu consideră că George Simion „se împușcă în picior” atunci când merge la mitinguri anti-imigrație în Marea Britanie, în contextul în care sunt aproximativ un milion de români plecați la muncă în regat, deoarece discursul nu-i vizează neapărat pe aceștia, ci pe cei veniți din culturi diferite, din afara spațiului european.

„De fapt, tot discursul acesta este foarte coerent și are sens din plin în raport cu cei care îl propagă și aderă la el, dar nu este nimic nou și tocmai pentru că nu este nimic nou ar trebui să ne dăm seama cam ce va urma, inclusiv în țara noastră.”, adaugă el.

Prin afilierea la mișcările anti-imigrație din Vestul Europei, George Simion încearcă să acumuleze experiență și să observe tacticile folosite de extremiștii occidentali pentru a le implementa în România atunci când va veni momentul, consideră politologul.

Astfel, viitoarele campanii electorale ale AUR s-ar putea axa mai mult pe fenomenul migrației, o temă exploatată până acum mai mult în statele dezvoltate din Occident, iar ceea ce fac acum vectorii extremiști ar putea fi un preambul al discursului public pentru o nouă etapă a extremismului din spațiul ex-comunist.

