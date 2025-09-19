„Zi istorică pentru întreaga Europă”. Muncitorii finalizează tunelul celei mai lungi căi ferate subterane din lume FOTO

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:37
944 citiri
Tunelul principal măsoară 55 de kilometri/FOTO:X/@cinea_eu

Muncitorii au străpuns ultima secțiune de rocă la construcția tunelului Brenner, proiectul care va lega Italia de Austria prin cea mai lungă magistrală feroviară subterană din lume. Momentul a fost marcat miercuri, 17 septembrie, la aproape două decenii de la debutul lucrărilor.

Tunelul principal măsoară 55 de kilometri, iar împreună cu conexiunea subterană spre Innsbruck, lungimea totală ajunge la 64 km. Odată inaugurat, va depăși Tunelul Gotthard din Elveția (57 km), actualul deținător al recordului mondial.

Proiectul este considerat esențial pentru strategia Uniunii Europene de a transfera transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată, în încercarea de a reduce poluarea și de a stimula comerțul transfrontalier.

„Astăzi facem împreună un pas decisiv spre finalizarea unuia dintre cele mai mari proiecte de infrastructură de pe continent”, a declarat premierul Italiei, Giorgia Meloni, la ceremonia oficială, calificând momentul drept „o zi istorică pentru Italia, Austria și întreaga Europă”.

Întârziere de 16 ani și costuri suplimentare

Construcția ar urma să fie terminată în 2032 – cu 16 ani mai târziu decât prevedea planul inițial. Costurile au crescut semnificativ, de la 6 la 8,5 miliarde de euro.

După deschidere, timpul de călătorie între Fortezza (Italia) și Innsbruck (Austria) se va reduce de la 80 de minute la mai puțin de 25. Noul coridor ar urma să diminueze presiunea pe una dintre cele mai aglomerate rute alpine: anual, Pasul Brenner este tranzitat de aproximativ 2,5 milioane de camioane, 14 milioane de autoturisme și 50 de milioane de tone de marfă.

În prezent, 70% din transport se realizează rutier și doar 30% feroviar. Autoritățile europene estimează că tunelul va inversa acest raport în favoarea căii ferate.

Analiștii avertizează, însă, că eficiența noului tunel ar putea fi afectată de întârzierile Germaniei, care nu a finalizat încă rutele de acces dinspre nord.

Tunelul Brenner se alătură astfel altor megaproiecte de infrastructură din lume. Recent, în China a fost inaugurat podul suspendat Chentai, cel mai lung de acest tip, cu un segment principal de 1.208 metri, care integrează în premieră autostradă de mare viteză, drum convențional și cale ferată într-o singură structură.

#Europa, #Austria, #Italia, #tunel, #cale ferata , #stiri externe
