Europa între Washington, Beijing și Moscova. Poate rezista presiunii din ambele părți?

Autor: Veronica Andrei
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 23:51
Europa este prinsa la mijloc între SUA și China/FOTO:X/@rkmtimes

Europa traversează un moment de vulnerabilitate rar întâlnit. Relația cu Statele Unite s-a fragilizat, iar raportarea la China este mai confuză ca oricând. Dacă până acum Bruxellesul își regla politica externă în funcție de Washington, astăzi busola lipsește, scrie The Guardian.

Ani la rând, europenii au privit Asia aproape exclusiv prin prisma comerțului. Inițiativa „Belt and Road” a Chinei părea un simplu proiect economic, fără miză geopolitică. Totul s-a schimbat când SUA și China au intrat pe o pantă de confruntare directă. Sub presiunea Washingtonului, Europa a început să vadă Beijingul nu doar ca partener, ci și ca rival sistemic. Termeni precum „control al investițiilor” sau „de-risking” au intrat brusc în vocabularul Bruxellesului.

Această abordare funcționa atâta timp cât relația transatlantică era solidă. Nu mai e cazul. Trump tratează Europa ca pe un pion secundar: o împinge să taxeze China, dar nu îi garantează sprijin în Ucraina. Iar Beijingul observă clar: Europa nu are o strategie proprie, doar reacționează la ce vine dinspre Washington.

Două dileme majore

Prima ține de democrația liberală. Modelul autoritar chinez, de succes economic dar fără libertăți politice, inspiră liderii iliberali din Ungaria, Slovacia sau Serbia. Beijing nu exportă explicit ideologie, dar existența sa oferă o validare pentru curentele anti-democratice din Europa.

A doua dilemă este războiul din Ucraina. China joacă fals la „neutralitate”, menținând relații cu Kievul, dar sprijinind în fapt Moscova. Xi Jinping și Vladimir Putin afișează o prietenie „fără limite”, iar Beijing profită de război: cumpără petrol și gaz ieftin și transformă Rusia într-un partener subordonat.

Pentru Beijing, păstrarea Rusiei ca aliat este mai importantă decât relația cu Europa. În ochii Chinei, Bruxellesul va sta inevitabil de partea SUA, indiferent de cine e la Casa Albă. Asta înseamnă că, strategic, Rusia cântărește mai mult decât Europa.

În acest context, Europa are puține opțiuni reale. Fără America, nu poate înfrunta Rusia. Cu America, riscă să se trezească în confruntare directă și cu China. Fără o strategie clară, rămâne doar vulnerabilitatea, susține The Guardian.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat într-un interviu acordat postului american Fox News că nu este optimist în privința unei încheieri rapide a războiului din Ucraina. În...
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 21 septembrie, că se angajează să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune. „Da,...
