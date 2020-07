Acordul istoric al UE pentru realnsare economica, salutat de investitori: "A eliminat aproape complet riscul unei ruperi a Europei"

Potrivit investitorilor, fondul de 750 de miliarde de euro poate schimba jocul, reprezentand si un act de solidaritate fara precedent in ultimele sapte decenii de convergenta europeana. Acordul a dus si la aprecierea euro la cel mai ridicat nivel din ultimul an si jumatate.Ani de zile, riscurile precum criza datoriilor din Grecia si guvernul populist si eurosceptic din Italia au provocat temeri in randul investitorilor ca sfarsitul zonei euro este aproape.In acest context, nu este surprinzator ca euro si obligatiunile guvernului italian au crescut, sustinute de sperantele legate de integrarea fiscala europeana."Acest acord a eliminat aproape complet riscul unei ruperi a Europei, care a fost intotdeauna in mintea investitorilor", a declarat Ugo Lancioni, director pentru piata valutara globala la Neuberger Berman.Investitorii afirma ca acordul de salvare a economiilor UE din criza coronavirusului este benefic euro si actiunilor din regiune, cu toate ca cresterea datoriilor Italiei ar putea limita cresterea obligatiunilor guvernului de la Roma.Fondul de salvare nu va avea probabil un impact major asupra datoriilor uriase ale Italiei, intrucat beneficiul net este nesemnificativ in fata unei explozii asteptate a raportului intre datoria publica si PIB, care ar putea urca la 159% din PIB, de la 134,8% dim PIB in 2019.Asteptarile sunt mai bune pentru actiuni si euro. Morgan Stanley anticipeaza ca actiunile din zona euro vor avea performante superioare cu 10% fata de restul actiunilor la nivel global, in frunte cu titlurile din Italia si Spania In cazul euro, investitorii afirma ca nu isi vor suplimenta pozitiile in aceasta saptamana dar ca masurile luate in directia integrarii fiscale imbunatatesc perspectivele monedei unice si statutul acesteia de moneda folosita pentru rezerve.