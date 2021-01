Agentia Europeana pentru Medicamente amana decizia in privinta vaccinului anti-COVID produs de Moderna

Un comitet de experti EMA s-a reunit luni, cu doua zile mai devreme decat era planificat initial, pentru a discuta despre aprobarea vaccinului dezvoltat de firma americana Moderna.Unele intrebari legate de acest vaccin raman deschise, potrivit participantului olandez la acest comitet. EMA nu a exclus posibilitatea de a nu se ajunge la adoptarea unei decizii inaintea intalnirii comitetului, programata pentru miercuri.Vaccinul Moderna a fost deja aprobat in Statele Unite si Canada. Dupa ce EMA recomanda vaccinul, Comisia Europeana trebuie sa il aprobe in mod oficial, etapa care nu ar trebuie sa ia mult timp si este considerata o formalitate.EMA a autorizat deja in decembrie utilizarea vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Uniunea Europeana a comandat 160 de milioane de doze de vaccin Moderna.