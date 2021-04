Vaccinul rusesc Sputnik V nu va fi autorizat in Uniunea Europeana inainte de sfarsitul lunii iunie, potrivit Parisului

"Exista o prima etapa a examinarii (dosarului de autorizare), pe care o numim analiza stiintifica, care, fara indoiala, ni se spune, va decurge cel putin pana la jumatatea lui iunie. Si apoi exista o ultima etapa care este avizul Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) pentru autorizatia de scoatere pe piata, care dureaza inca vreo cateva saptamani. Deci nu este un vaccin care va fi autorizat cel mai probabil inainte de sfarsitul lunii iunie", a precizat oficialul in fata Comisiei pentru afaceri europene a Senatului.In acel moment, UE ar trebui sa aiba "mult mai multe doze disponibile, deci nevoia va fi mult mai putin stringenta" , a mai spus el."Exista actiuni geopolitice care sunt utilizate de prietenii nostri rusi pentru a arata pana in ce punct sunt prezenti in Uniunea Europeana ", a afirmat secretarul de stat francez.Dintre cele 27 de state membre UE, doar Ungaria , Slovacia si Republica Ceha au decis pana acum sa recurga la vaccinul rusesc, fara sa mai astepte validarea sa de Agentia Europeana pentru Medicamente.In Slovacia, aceasta decizie a dus la demisia, marti, a prim-ministrului Igor Matovic. Germania se declara gata sa foloseasca vaccinul Sputnik V pentru a combate pandemia, cu o conditie, sa fie aprobat de EMA."Nu excludem nicio solutie, nicio pista, dar sa nu ne facem iluzii privind vaccinurile rusesti sau chinezesti", a mai spus Clement Beaune.