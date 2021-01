Blocarea acordului UE-China din cauza SUA ar fi un ''lucru grav'', afirma premierul portughez

Intr-un interviu acordat Lusa cu privire la presedintia portugheza a Consiliului Uniunii Europene ( UE ) in aceasta prima jumatate a anului 2021, premierul a mai spus ca acesta este "momentul perfect" pentru un summit UE-Africa. Exista "toate conditiile" pentru reuniunea la nivel inalt UE-India care "ar putea fi o etapa importanta in relatia viitoare a Uniunii Europene cu Uniunea Indiana".UE si China au ajuns miercuri la un acord de principiu privind investitiile, care este in curs de negociere de sapte ani. Acest acord ar putea provoca tensiuni cu noua administratie americana la cateva saptamani dupa ce Joe Biden a propus un dialog transatlantic cu privire la "provocarea strategica reprezentata de asertivitatea internationala crescanda a Chinei"."Daca Europa doreste sa fie un actor global, asa cum trebuie sa fie, autonomia sa strategica depinde de capacitatea de a relationa cu fiecare dintre ceilalti actori globali. Trebuie sa comunice cu Statele Unite, China, Australia si Noua Zeelanda, India, Africa. Trebuie sa se raporteze la toata lumea si nu doar sa vorbeasca prin altii", a spus declarat premierul portughez pentru Lusa.In opinia lui, acordul dintre Bruxelles si Beijing "garanteaza securitatea reciproca a deschiderii pietei" si "relatiile in domeniul investitiilor care asigura si respecta toate regulile de securitate de ambele parti".Costa a declarat de asemenea ca Portugalia are "tot interesul" pentru un "climat nou in relatia cu Statele Unite". SUA sunt cel mai important aliat al Uniunii Europene, in afara de Regatul Unit", a afirmat el, subliniind ca sunt "semne pozitive si incurajatoare", cum ar fi intentia presedintelui american ales Biden de a reveni la Acordul de la Paris si "viziunea sa multilaterala"."In afara de asta, stim, de asemenea, ca nici dificultatile nu au disparut pentru totdeauna. Din punct de vedere al comertului, vor exista cu siguranta dificultati, din punctul de vedere al impartirii sarcinilor in domeniul apararii acum sunt sigur ca atmosfera se va schimba clar, felul in care relationam se va schimba radical, iar acest lucru ne va crea conditii mai bune pentru a depasi diferentele care exista", a mentionat premierul Antonio Costa.In ceea ce priveste Africa, care va fi un punct central pe agenda externa a presedintiei portugheze, premierul si-a exprimat speranta ca organizarea unui summit UE-Uniunea Africana va fi posibila "in primavara".