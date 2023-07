A fost ziua Europei. Ati vazut steagurile curate si frumos calcate, arborate pe stalpii de pe bulevarde. O receptie oficiala la Palat. E drept ca, daca intrebai oamenii pe strada de ce sunt drapele pe stalpi, nu stiu cati ar fi indicat motivul real, cati ar fi spus ca 9 mai e ziua Europei si ar fi stiut care este semnificatia acestei sarbatori.

In 9 mai 1950, ministrul francez de Externe Robert Schuman propunea un plan de colaborare economica intre Franta si Germania. Peste un an era semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului. Asa s-a nascut ceea ce astazi numim Europa unita.

Dar oare la intrebarea cat de europeni suntem, ce ar fi raspuns oamenii?

Geografic, suntem cat se poate de europeni, desigur. Am fost intotdeauna. Dar, in rest, ce inseamna oare Europa pentru romani?

In primul rand, o oportunitate. Oportunitea locului de munca bine platit din strainatate, oportunitatea calatoriei libere, oportunitatea unor bune afaceri.

Apoi, o dezamagire. Desi multi se asteptau, iata ca dupa intrarea in UE nu a plouat nici cu covrigi, nici cu carnati, iata ca banii nu au curs, salariile nu au ajuns la nivelul celor din Germania, viata nu s-a ieftinit, bunastarea nu s-a pogorat.

Si pentru o minoritate, Europa inseamna colacul de salvare, ultima garantie ca marile abuzuri, antijustitie cel putin, sunt daca nu imposibile, macar foarte greu de comis. In opinia mea, asalturile asupra statului de drept si in 2012, si in "martea neagra" au fost oprite de presiunea externa. Pentru ca si acum scutul sub care actioneaza DNA pare a fi unul exclusiv euroatlantic.

Ads

Si probabil doar pentru acestia din urma, Europa inseamna si ceea ce ar trebui sa insemne in primul rand: un set de valori esentiale si atasamentul total fata de ele - statul de drept, garantia drepturilor si respectarea obligatiilor, justitie independenta, democratie autentica, politicianul in serviciul cetateanului, nu invers, respectul si totala responsabilitate pentru banul public.

Nimeni nu spune ca Europa este spatiul perfect, in care aceste valori nu sunt atinse niciodata de nimeni. Dar atingerile sunt sever sanctionate nu numai de justitie, ci, in primul rand, de un electorat care a asimilat pe deplin setul de valori, pentru care el reprezinta criteriul esential de evaluare a politicului si de acordare a votului.

Cred ca in acest moment nu suntem cu adevarat europeni nu pentru ca suntem mai saraci decat restul europenilor, nu pentru ca suntem, acolo unde ne-am aflat mereu, la portile Occidentului, nu pentru ca suntem mai viscerali, nu pentru ca am avea gena lui "merge si asa". Ci pentru ca nu am asimilat inca setul de valori ultime, esentiale ale Europei.

Ads

Statul de drept, integritatea, justitia, democratia nu sunt inca nici pe deplin intelese si, inclusiv de aceea, nici respectate ca repere, criterii fundamentale.

De ce? Inclusiv pentru ca in ultimii 20 de ani clasa politica nu a asimilat ea insasi aceste valori si nu a avut niciun interes sa le cultive pentru popor. Dimpotriva, a avut tot interesul sa tina poporul cat mai departe ele.

Si cand modelul consacrat a fost bunastarea prin furt, coruptie si minciuna, cum sa faci omul sa inteleaga ca bunastare europeana vine din munca onesta si temeinica, prin corectitudine si adevar? Cum sa ii explici ca bunastarea prin furt, coruptie si minciuna este dedicata numai unei categorii restranse, fanariote, complet neeuropeana si ca ea provoaca saracia, mizeria celor mai multi?

Cum sa ii explici ca minciuna, furtul, mica ciupeala la nivelul omului simplu, dupa modelul celor puternici, nu aduc decat iluzia bunastarii, iar pe termen lung se razbuna?

Cum sa faci omul sa inteleaga ca modelul european este singurul care poate aduce bunastarea pe termen lung si ca el presupune in primul rand atasamentul fata de valorile europene? Ca ele sunt fundamentul bunastarii autentice?

Sincer, nu stiu. Nu stiu cum putem iesi din prizonieratul noneuropean al propriei mentalitati. Si de aceea steagurile pe care le-am vazut vineri pe mai toti stalpii din centrul Bucurestiului, frumoase si incarcate de simboluri inaccesibile inca Romaniei, m-au intristat de fapt.