Cel putin 3,06 milioane de europeni, vaccinati cu prima doza imporiva COVID-19. Ce procent din populatia continentului a fost imunizata

Cei 3,06 milioane de vaccinati reprezenta abia 0,69% din populatia europeana, potrivit unui bilant intocmit de catre AFPAcest nivel, care pare mic, ingrijoreaza Organizatia Mondiala Sanatatii (OMS).Potrivit OMS, numai zece tari administreaza in prezent aproximativ 95% dintre vaccinurile impotriva covid-19.Potrivit unei harti intocmite de "Our world in data", vaccinarea in Europa este eterogena.Conform acestui site de analiza a datelor, cele zece tari in care se concentreaza 95% din vaccinari sunt Statele Unite, China, Regatul Unit, Israelul, Emiratele Arabe Unite (EAU), Italia , Rusia, Germania Spania si Canada.Acest site "open data" isi actualizeaza datele vaccinarii in Europa.Finantat prin donatii incepand din 2014, Our World in Data este o intreprindere nonprofit, infiintata in colaborare cu Universitatea Oxford.Pandemia covid-19 a ucis cel putin 1.979.596 de oameni in lume.Statele Unite sunt cea mai afectata tara atat ca numar cazuri si au inregistrat 384.784 de morti, urmate de Brazilia (205.964), India (151.727), Mexic (136.917) si regatul Unit (84.767).Aproximativ zece milioane de oameni au fost vaccinati cu o pima doza a unuia dintre cele doua vaccinuri autorizate in Statele Unite, au anuntat miercuri autoritatile santare americane.Acest numar reprezinta doar 3% din populatia americana, la o luna de la lansarea celei mai mari campanii de vaccinare din istoria tarii.Potrivit unor experti, se atinge o imunitate colectiva dupa ce se vaccineaza 75% din populatie.Programul vaccinarii a inregistrat o intarziere considerabila.Administratia Trump a stabilit un obiectiv ambitios de 20 de milioane de doze - adica dublu fata de nivelul actual - pana la sfarsitul lui decembrie.Statele Unite vizeaza in mod oficial sa imunizeze 100 de milioane de persoane pana la sfarsitul primului timestru al lui 2021, adica pana la sfarsitul lui martie, peste doua luni si jumatate.Vaccinurile autorizate in prezent in Statele Unite sunt vaccinurile aliantei americano-germane Pfizer-BioNTech si Moderna, care se administreaza in doua doze, la un interval de trei, respectiv, patru saptamani.