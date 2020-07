Cine sunt vinovatii pentru tergiversarea implementarii Directivei UE privind spalarea banilor, din cauza carora platim o amenda de 3 milioane de euro

Fost agent guvernamental: A existat mereu un blocaj

Birchall: Am trimis zeci de scrisori

Foto: Facebook/ Ana Birchall

"Spalarea Banilor" a redactat cu intarziere

O decizie previzibila, avand in vedere ca acest document european important, privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementat de Romania cu o intarziere de 755 de zile.Avocatul general Evgeni Tanchev explica, in concluziile sale, riscurile neimplementarii la timp a acestei a Directivei 2015/849: "prezinta riscuri pentru integritatea si pentru functionarea sistemului financiar al Uniunii, intrucat il face vulnerabil la spalarea banilor si la finantarea terorismului si afecteaza investitorii si cetatenii."Contactat joi de Ziare.com, fostul agent al Romaniei la CJUE, procurorul Razvan-Horatiu Radu arata ca Directiva privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului reprezita un instrument foarte important pentru combaterea acestui fenomen infractional adoptat la nivelul Uniunii Europene.Potrivit acestuia, acest aspect a fost adesea sesizat si de reprezentantii Comisiei Europene."In calitate de agent guvernamental pentru CJUE am sesizat necesitatea si urgenta transpunerii ei autoritatilor responsabile inca din momentul adoptarii Directivei. Atat in perioada de transpunere cat si dupa declansarea procedurii de infringement am atras in mod repetat atentia institutiilor responsabile. Pana in august 2018, data sesizarii CJUE, inca se putea evita condamnarea Romaniei," explica Horatiu Radu.Fostul agent guvernamental arata ca la nivelul departamentului pe care il coordona au fost intocmite zeci de adrese si note de informare atat catre Guvern cat si catre celelalte institutii de linie care aveau obligatia transpunerii directivei.," declara Horatiu Radu.Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall , a comentat pe pagina de Facebook decizia CJUE. Ea arata ca in 2017 in calitate de ministru delegat pentru afaceri europene lunar, in sedintele de guvern, atentiona ca daca NU se transpune Directiva 2015/8491 (care previne utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului) pana la implinirea termenului, august 2018, Romania va fi condamnata de CJUE.," scrie Birchall.Potrivit fostului ministru, statul roman ar trebui acum, prin institutiile sale, sa recupereze acesti bani de la cei vinovati nu sa fie platiti de fiecare roman!"Sa nu il uitam nici pe domnul Victor Negrescu , care a preluat dupa mine functia de ministru delegat pentru afaceri europene! (Si pentru ca il cred in stare pesa minta si sa nege atasez o foto, exemplu de scrisoare trimisa de mine)," completeaza Ana Birchall.Cine este de vinovat de neimplementarea la timp? Din momentul in care directiva a fost votata, iunie 2015, guvernele de la Bucuresti nu au facut nimic pentru a o implementa. Au fost doar vorbe goale transmise oficialilor de la Bruxelles . Desi in intarziere, Guvernul Dancila a ales in 2018, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege. In locul unei ordonante de guvern.Opozitia a acuzat ca tergiversarea transpunerii a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD , Liviu Dragnea, si pe baronii locali si au aratat cu degetul catre firma Tel Drum."In baza directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR , in iunie 2018.Fostul agent al Romaniei la CJUE, procurorul Razvan-Horatiu Radu, explica in iulie 2018 ca proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).De la inceputul lunii martie 2018, proiectul a mai stat blocat vreo doua luni si la Secretariatul General al Guvernului."In ciuda recomandarii noastre, nu s-a emis o ordonanta de urgenta care ar fi rezolvat transpunerea.Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere si am sesizat aproape saptamanal conducerea Ministerului Afacerilor Europene cu privire la urgenta transpunerii.Lunar am introdus directiva aceasta, alaturi de altele, in lista de informare catre Guvern", declara Razvan-Horatiu Radu.Guvernul a sesizat Senatul abia pe 31 mai 2018 si a intrat in dezbaterea parlamentara. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, este in vigoare din 21 iulie 2019.