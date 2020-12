Coronavirus. Mai mult de 25 de milioane de cazuri in Europa. UE va lansa campania de vaccinare duminica

Cele 52 de tari din regiune, care se intinde la est pana in Azerbaidjan si Rusia, constituie zona cea mai afectata, in fata Statelor Unite/ Canada (19.188.172 cazuri), America Latina/ Caraibe (15.024.469 cazuri) si Asia (13.617.004), potrivit unei numaratori realizate vineri de AFP.Regiunea Europei a fost prima care a depasit pragul de o jumatate de milion de morti pe 17 decembrie."In timpul acestui an teribil, am vazut sacrificiile facute de atatia oameni pentru a proteja si a mentine viata. Nu trebuie sa irosim aceste sacrificii", a declarat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Vaccinurile ofera solutia pentru a iesi in sfarsit din aceasta tragedie. Dar va fi nevoie de timp pentru ca lumea intreaga sa fie vaccinata".De cealalta parte, in mesajul de Craciun, Papa Francisc a lansat un apel la "vaccinuri pentru toti, in special pentru cei mai vulnerabili", subliniind ca "legile pietei si brevetele de inventie" nu trebuie sa faca legea in fata "sanatatii umanitatii".Potrivit OMS, 61 de vaccinuri sunt in faza de teste pe oameni, dintre care 16 in faza finala. Si 172 de alte vaccinuri sunt pe cale de a fi dezvoltate. Marea Britanie , unde a fost depistata noua tulpina de Sars-Cov-2, este tara in care epidemia accelereaza cel mai mult (+61%), fiind printre cele care au inregistrat mai mult de 1.000 de cazuri zilnic in ultimele sapte zile.Un studiu publicat joi, dar care nu a aparut intr-o revista stiintifica, a confirmat ca aceasta noua tulpina de virus este intre "50% - 74%" mai contagioasa decat tulpinile care circula.Potrivit cercetatorilor de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), la originea studiului, daca nu vor fi luate masuri mai restrictive, "numarul internarilor si al mortilor din cauza Covid-19 va atinge un nivel mai ridicat in 2021 decat cele observate in 2020".In schimb, pana acum, "nimic nu arata" ca noua tulpina de coronavirus identificata in Africa de Sud este mai periculoasa sau mai contagioasa decat cea britanica, a asigurat ministrul sud-african al Sanatatii Zwelini Mkhize.In alocutiunea de Craciun, regina Elizabeth a II-a a insuflat speranta, prezenta "chiar si in noptile cele mai sumbre", britanicilor grav afectati de pandemie."Pentru multi, anul acesta este amprenta tristetii: unii plang pierderea unui om drag, prieten iar familia le lipseste altora, in timp ce ar dori de Craciun doar o simpla imbratisare sau strangere de mana", a spus suverana in varsta de 94 de ani. "Daca este cazul vostru, nu sunteti singuri".Tulpina britanica a fost depistata in Franta , la un rezident francez in Marea Britanie, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii. "Asimptomatic", el este izolat la domiciliu, dupa ce a fost "luat sub supraveghere" pe 21 decembrie de un spital universitar, a precizat aceeasi sursa.Un caz similar a fost semnalat in Germania , la o femeie sosita cu avionul de la Londra, si in Liban, tot la un pasager londonez.Dupa anuntul descoperirii sale in Marea Britanie, multe tari au fost nevoite sa intrerupa legaturi aeriene, maritime sau terestre cu aceasta tara la inceputul saptamanii, determinand haos in aprovizionare.Mii de soferi au petrecut Craciunul in camioanele lor, blocati in zona Dover, principalul port britanic peste Canalul Manecii, in asteptarea unui test negativ la Covid-19 pentru a se imbarca catre continent, care a reautorizat traficul.Armata britanica a desfasurat 1.100 de militari in zona pentru a face teste si a distribui apa si alimente.Datorita acestei operatiuni de depistare in masa, mai mult de 4.500 de camioane au putut parasi Marea Britanie de miercuri si mai mult de 10.000 de teste, dintre care 24 pozitive, au fost efectuate, potrivit autoritatilor britanice.In timp ce campania de vaccinare trebuie sa debuteze duminica in Uniunea Europeana Austria si Irlanda au impus lockdown de sarbatori.Cea mai indoliata tara din Europa (70.000 de morti), Italia va fi sub restrictii pana la 6 ianuarie, cu deplasari limitate.Al treilea lockdown a fost impus si in Irlanda si Austria, chiar daca au fost deschise mai mult de 400 de statiuni de ski.Vineri, Danemarca a inchis magazinele neesentiale si noi restrictii au intrat in vigoare in Quebec, cu telemunca obligatorie si inchiderea magazinelor neesentiale pana la 11 ianuarie.In America Latina, trei tari, Mexic, Chile si Costa Rica, au inceput campania de vaccinare dupa receptia primelor doze de la Pfizer/ BioNTech.Argentina, a doua tara, dupa Belarus , care a omologat vaccinul rus Sputnik V, a primit 300.000 de doze si ar trebui sa inceapa campania de imunizare saptamana viitoare.Principalul opozant din Mali, Soumaila Cisse, care a fost tinut ostatic timp de sase luni de catre jihadisti inainte sa fie eliberat in octombrie, a murit din cauza Covid-19, in Franta, la varsta de 71 de ani. Tara sa, care trece prin al doilea val epidemic, a inchis scolile si tribunalele.Aceasta maladie a facut 1.743.187 de morti si a contaminat mai mult de 79,3 milioane de persoane in lume de cand biroul OMS din China a anuntat aparitia sa acum un an, potrivit unui bilant stabilit vineri de AFP.