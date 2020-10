Coronavirusul si inegalitatile sociale, pe agenda primului tur al alegerilor parlamentare din Lituania. Niciun partid nu pune sub semnul intrebarii apartenenta la UE si NATO

Campania electorala s-a concentrat totodata pe reducerea disparitatilor economice si de educatie intre orase si sate in aceasta tara cu 2,8 milioane de locuitori.Niciunul dintre principalele partide in cursa nu pun sub semnul intrebarii apartenenta la UE si NATO si toate isi exprima sprijinul pentru opozitia democratica din Belarus , in contextul in care autoritatile de la Vilnius au primit-o pe opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia.Sondajele de opinie anunta o cursa stransa, cu Uniunea Fermierilor si a Verzilor, de centru-stanga, a premierului Saulius Skvernelis si conservatorii de la Uniunea Patriei - Crestin-Democratii Lituaniei inregistrand ambele in jur de 15% din intentiile de vot.Daca va fi reales, Skvernelis, care este mai popular in randul alegatorilor din mediul rural, cu venituri mai mici decat alegatorii din orase, promite sa creeze farmacii publice in intreaga tara si sa introduca "o a 13-a pensie", un fel de prima anuala pentru persoanele in varsta.Contracandidata lui conservatoare, Ingrida Simonyte, fost ministru de finante, mai populara in mediul urban, il critica pe Skvernelis - fost sef al politiei nationale -, acuzandu-l ca administreaza tara intr-un mod haotic si populist.In cadrul masurilor de siguranta luate din cauza pandemiei de coronavirus, a fost autorizat si votul din masina. In sectiile de votare, mastile si pastrarea distantei fizice sunt obligatorii, iar alegatorii sunt indemnati sa vina cu pixurile de acasa pentru a evita infectarea.In pofida unei recente cresteri-record a cazurilor de imbolnavire, numarul deceselor avand legatura cu COVID-19 este mult inferior mediei europene. Lituania a inregistrat 8.714 cazuri de imbolnavire - si o cifra-record de 205 cazuri noi sambata -, din care 103 decese, aminteste Reuters.Si economiei lituaniene ii merge bine, previziunile Ministerului de Finante indicand o scadere cu 1,5% a PIB-ului in acest an, unul dintre cele mai bune rezultate din zona euro.Insa, desi o importanta crestere anuala a salariilor pe parcursul ultimilor ani - de aproape 10% pe an inainte de pandemie - a facut ca salariul mediu sa ajunga la 1.400 de euro brut, saracia si inegalitatile in ceea ce priveste veniturile raman printre cele mai ridicate din UE. O cincime din populatia tarii se afla in risc de saracie in 2019, in special persoanele in varsta, ceea ce reprezinta acelasi procent ca in urma cu un deceniu, potrivit autoritatii statale de statistica, noteaza Reuters.Cel putin cinci din cele 17 partide inscrise la scrutin ar urma sa intre in parlament, ceea ce anticipeaza negocieri complicate pentru formarea unei coalitii.Conform sistemului electoral hibrid din Lituania, jumatate din cei 141 de deputati ai parlamentului tarii sunt alesi in primul tur printr-un scrutin proportional. Restul sunt alesi in circumscriptii, al doilea tur de scrutin urmand a avea loc la 25 octombrie dupa un sistem de vot uninominal.Acesta este al optulea scrutin in Lituania, de cand tara si-a declarat independenta fata de Uniunea Sovietica, potrivit dpa. Sectiile de vot s-au deschis la ora locala 07:00 (04:00 GMT) si se vor inchide la 20:00 (17:00 GMT), iar rezultatele urmeaza sa fie anuntate in cursul zilei de luni.