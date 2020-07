Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor

CJUE prezinta si un mic istoric al cazului

Este vorba de unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, care a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani."Aceste doua state membre nu au transpus in mod complet, in termenul prevazut, Directiva privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului Directiva 2015/8491 urmareste sa previna utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului.Statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva in dreptul lor national pana la 26 iunie 2016 si sa informeze Comisia Europeana cu privire la masurile adoptate in aceasta privinta," anunta CJUE intr-un comunicat de presa.Decizia vine dupa ce avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, a propus in concluziile prezentate, pe 5 martie, judecatorilor europeni amendarea Romaniei cu suma de 3 milioane de euro pentru neimplementarea Directivei UE privind spalarea banilor.La 27 august 2018, Comisia a sesizat Curtea cu doua actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor, considerand ca Romania, pe de o parte, si Irlanda, pe de alta parte, nu au transpus in mod complet Directiva 2015/849 in termenul stabilit in avizele motivate respective, si, nici nu au comunicat masurile nationale de transpunere corespunzatoare.In plus, Comisia a solicitat, in temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE2, obligarea Romaniei si a Irlandei, pe de o parte, la plata unei penalitati cu titlu cominatoriu zilnice, incepand de la pronuntarea hotararii, pentru neindeplinirea obligatiei de a comunica masurile de transpunere a aceleiasi directive si, pe de alta parte, la plata unei sume forfetare.Ulterior, Comisia a informat Curtea ca se desista in parte de actiunea sa in masura in care nu mai solicita aplicarea unei penalitati cu titlu cominatoriu zilnice, aceasta cerere ramanand fara obiect dupa transpunerea completa a Directivei 2015/849 in dreptul roman si in dreptul irlandez.In acest context, Romania si Irlanda au contestat aplicarea regimului de sanctiuni prevazut la articolul 260 alineatul (3) TFUE. Cele doua state membre mentionate au sustinut de asemenea ca cererea Comisiei de a impune plata unei sume forfetare ar fi nu numai nejustificata, ci si disproportionata in raport cu situatia de fapt din speta si cu obiectivul acestui tip de sanctiune pecuniara.Acestea au reprosat Comisiei ca nu si-a motivat in mod specific si de la caz la caz decizia de a solicita impunerea unei asemenea sanctiuni in speta.Prin doua hotarari pronuntate in Marea Camera la 16 iulie 2020, Curtea a admis actiunile introduse de Comisie. Astfel, Curtea a constatat, in primul rand, ca, la expirarea termenului care le fusese stabilit in avizul motivat, Romania si Irlanda nici nu adoptasera masurile nationale de transpunere a Directivei 2015/849, nici nu comunicasera Comisiei asemenea masuri si ca, prin urmare, acestea nu si-au indeplinit obligatiile care le revin in temeiul directivei respective.Din momentul in care directiva a fost votata, iunie 2015, guvernele de la Bucuresti nu au facut nimic pentru a o implementa. Au fost doar vorbe goale transmise oficialilor de la Bruxelles . Desi in intarziere, Guvernul Dancila a ales in 2018, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege. In locul unei ordonante de guvern.Opozitia a acuzat ca tergiversarea transpunerii a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD , Liviu Dragnea, si pe baronii locali si au aratat cu degetul catre firma Tel Drum."In baza directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR , in iunie 2018.Fostul agent al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, procurorul Razvan-Horatiu Radu, explica in iulie 2018 ca proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).De la inceputul lunii martie 2018, proiectul a mai stat blocat vreo doua luni si la Secretariatul General al Guvernului."In ciuda recomandarii noastre, nu s-a emis o ordonanta de urgenta care ar fi rezolvat transpunerea.Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere si am sesizat aproape saptamanal conducerea Ministerului Afacerilor Europene cu privire la urgenta transpunerii.Lunar am introdus directiva aceasta, alaturi de altele, in lista de informare catre Guvern", declara Razvan-Horatiu Radu.