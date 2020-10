Curtea de Justitie a UE limiteaza accesul guvernelor la datele cetatenilor: "Decizia de astazi consolideaza statul de drept in UE"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Hotararea a venit ca raspuns la mai multe cazuri semnalate de Privacy International si La Quadrature du Net.Cea mai inalta autoritate legala din UE a transmis: "In situatia in care un stat membru se confrunta cu amenintari serioase privind securitatea nationala care se dovedesc a fi reale sau previzibile, acel stat membru se poate abate de la obligatia de asigurare a confidentialitatii datelor legate de comunicatiile electronice".Chiar si in aceste scenarii de urgenta, exista reguli ce trebuie respectate. "Astfel de interferente cu drepturile fundamentale trebuie sa fie acompaniate de masuri de protectie eficiente si sa fie revizuite de o curte de justitie sau de o autoritate administrativa independenta", a explicat ECJ.Privacy International si La Quadrature du Net au sustinut ca practicile de supraveghere in Marea Britanie Franta si Belgia merg prea departe si incalca drepturile fundamentale."Decizia de astazi consolideaza statul de drept in UE", a spus Caroline Wilson Palow, director la Privacy International, intr-un comunicat. "In aceste vremuri tulburi, serveste ca memento ca niciun guvern nu ar trebui sa fie deasupra legii. Societatile democrate trebuie sa impuna limite si control puterilor de supraveghere ale politiei si serviciilor de informatii".Decizia ECJ este cea mai recenta dintr-un sir de cazuri prin care se incearca limitarea puterilor guvernelor de a-si mentine sub observatie cetatenii.In luna iulie, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca legile americane privind securitatea nationala nu protejeaza confidentialitatea datelor cetatenilor UE. ECJ a restrictionat modul in care firmele din SUA pot transmite date ale utilizatorilor europeni statului american.