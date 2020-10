Deficit de remdesivir in tarile europene. Oficial al Ministerului Sanatatii din Olanda: "Remdesivir s-a epuizat"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

In iulie, cele 27 de tari ale Uniunii Europene si Marea Britanie , cu o populatie combinata de 500 de milioane, si-au asigurat doze pentru a trata aproximativ 30.000 de pacienti. Statele Unite au semnat un acord pentru mai mult de 500.000 de serii de tratament, reprezentand cea mai mare parte a productiei Gilead pana in septembrie."Remdesivir s-a epuizat", a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al Ministerului olandez al Sanatatii, Martijn Janssen, adaugand totusi ca in curand sunt asteaptate noi livrari.Medicamentul antiviral reduce timpul de recuperare in spital in cazurile grave de Covid-19.Remdesivir si steroidul dexametazona sunt singurele medicamente autorizate in Europa pentru tratamentul COVID-19. Ambele au fost administrate presedintelui american Donald Trump , care primeste si un cocktail experimental cu anticorpi.Numarul spitalizarilor din intreaga Europa a crescut rapid, desi in majoritatea tarilor este cu mult sub nivelurile din primavara."Din cauza cresterii internarilor in spitale, cererea de remdesivir creste rapid", a spus purtatorul de cuvant olandez.Ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat marti ca medicamentul este in cantitate redusa in unele spitale. Ultima livrare din comanda UE a sosit chiar vinerea trecuta. Spania , care are cea mai mare rata de infectari din Europa, a inregistrat deficiente la sfarsitul lunii august, potrivit agentiei sale de medicamente. In prezent, tara are suficiente doze pentru a satisface necesarul pentru saptamanile urmatoare, a anuntat marti Ministerul Sanatatii.Marea Britanie, care a aderat la achizitiile UE pentru remdesivir, si-a rationat stocul, acordand prioritate pacientilor cu Covid-19 care au cea mai mare nevoie de acesta, potrivit Ministerului sanatatii.Probabil ca lipsa medicamentului va starni dezbateri cu privire la disponibilitatea si preturile medicamentelor pentru Covid-19. In timp ce dexametazona, un medicament generic, este disponibil pe scara larga si ieftin, remdesivirul este protejat de brevetul Gilead.Compania a stabilit un pret de 2.340 de dolari pe pacient pentru tarile mai bogate. Gilead a donat, de asemenea, tratamente pentru cercetare si pentru tratarea a sute de mii de pacienti din intreaga lume.Un purtator de cuvant al Comisiei Europene, care negociaza acorduri de aprovizionare medicala in numele statelor UE in timpul pandemiei, nu a fost disponibil imediat pentru un comentariu despre acest deficit.La jumatatea lunii septembrie, un oficial al Comisiei expertilor din domeniul sanatatii din guvernele UE a declarat ca Executivul UE discuta cu Gilead un nou acord de aprovizionare, care urma sa fie finalizat pana la sfarsitul lunii septembrie sau la inceputul lunii octombrie, "pentru a preveni un decalaj al livrarilor".Livrarile asigurate pana in prezent de UE ar fi trebuit sa acopere necesarul pana la sfarsitul lunii septembrie. Mai multi oficiali au declarat ca sunt asteapte noi livrari in curand.Gilead si-a extins capacitatea de productie. Saptamana trecuta, compania a anuntat ca asigura cererea din SUA si ca se asteapta sa acopere necesarul la nivel global in luna octombrie, chiar si in cazul unor cresteri viitoare ale numarului cazurilor de Covid-19.Pana in prezent, dozele disponibile in UE au fost impartite in functie de numarul de cazuri si de ratele de spitalizare. Dar nu toate statele UE se confrunta cu lipsuri. Ministerul Sanatatii din Germania a anuntat ca stocurile de remdesivir sunt suficiente pentru lunile urmatoare.