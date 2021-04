Presupusa implicare a Rusiei in explozia din 2014 de la un depozit de arme din Cehia, discutata la intralnirea ministrilor de Externe din UE

Praga a expulzat sambata 18 angajati ai Ambasadei Rusiei, acuzati de spionaj, in legatura cu acest caz si a informat ca anchetele au stabilit o legatura a serviciilor secrete ruse in explozia in care au murit doua persoane.De partea cealalta, Vladimir Dzhabarov, prim-vicepresedinte al Comisiei de afaceri externe a camerei superioare a Parlamentului rus, a spus sambata, conform agentiei ruse de presa Interfax, ca acuzatiile aduse de Praga sunt absurde si ca raspunsul Rusiei ar trebuie sa fie unul pe masura.Expulzarile si acuzatiile survin intr-un moment extrem de tensionat intre Rusia si Occident si au dus la cea mai mare disputa dintre Cehia si Rusia de dupa 1989 si caderea comunismului, cand Praga s-a aflat sub dominatia Moscovei timp de decenii.Duminica, executivul european a confirmat un comentariu facut pe Twitter de ministrul ceh de externe in exercitiu, Jan Hamacek, potrivit caruia disputa va fi abordata in cadrul reuniunii virtuale de luni a ministrilor de externe din UE, programata inainte de noile evolutii.Separat, politia ceha a anuntat ca este in cautarea a doi barbati, in legatura cu o activitate criminala grava, care aveau pasapoarte rusesti pe numele de Aleksandr Petrov si Ruslan Bosirov si ca acestia s-au aflat in Cehia in zilele de dinaintea exploziei din 2014.Aceste nume sunt aceleasi cu cele folosite de cele doua persoane, ofiteri ai serviciului militar de informatii rus (GRU), suspectate de implicare in tentativa de otravire in 2018 a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia cu agentul neurotoxic din epoca sovietica Noviciok, in orasul britanic Salisbury. Rusia a negat orice implicare.Statele Unite si Marea Britanie si-au exprimat pe deplin solidaritatea cu Cehia in disputa cu Rusia.