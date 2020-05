Macron si Merkel propun un plan de relansare economica a UE dotat cu 500 de miliarde de euro

Europa sanatatii

Comisia Euroeana saluta propunerea franco-germana

Parisul si Berlinul propun ca acest fond - aflat in prezent in discutie la Bruxelles - sa fie "dotat cu 500 de miliarde de euro la capitolul cheltuielilor bugetare ale UE alocate sectoarelor si regiunilor celor mai afectate, in baza programelor bugetare UE si cu respectarea prioritatilor europene", se arata in aceasta declaratie comuna, publicata la finalul unei convorbiri a lui Emmanuel Macron cu Angela Merkel."El va consolida rezistenta, convergenta si competitivitatea economiilor europene si va creste investitiile, mai ales in tranzitiile ecologice si digitale si in cercetare si inovatie", se arata in document."Finantarile Fondului de relansare vor tinti dificultatile legate de pandemie si repercursiunile acesteia", se arata in text."Va fi intru totul exceptional, integrat in decizia referitoare la resursele proprii, cu un volum si o data de expirare clar scpecificate si care va avea legatura cu un plan de rambursare cu caracter constrangator dincolo de viitorul CFP (cadru financiar plurianual) al UE", precizeaza Parisul si Berlinul.Infiintarea unei "Europe a Sanatatii trebuie sa devina prioritatea noastra", a subliniat Emmanuel Macron intr-o conferinta de presa cu Angela Merkel, referindu-se la raspunsul european la criza noului coronavirus."Noi vrem sa dam Europei competente foarte concrete in domeniul sanatatii - prin stocuri comune de masti si de teste, capacitati de achizitie comune si coordonate cu privire la tratamente si vaccinuri, planuri de preventie impartasite ale epidemiilor, metode comune de inregistrare a cazurilor", a subliniat Macron."Aceasta Europa a Sanatatii nu a existat niciodata, ea trebuie sa devina prioritatea noastra", a declarat seful statului francez.Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a salutat luni, intr-un comunicat, propunerea Frantei si Germaniei in vederea unei relansari a economiei europene dupa pandemia noului coronavirus, relateaza AFP.Ursula von der Leyen a salutat propunerea cancelarului german Angela Merkel si presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la infiintarea unui "fond de relansare" economica in valoare de 500 de miliarde de euro destinat "solidaritatii si cresterii" economice in Uniuniea Europeana (UE).