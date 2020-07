Parlamentul European va cere clarificari privind conditionarea fondurilor UE de statul de drept. Aceasta problema a fost lasata deschisa de liderii europeni

"Trebuie sa vedem exact ce masuri de interventie vor fi folosite pentru a sustine aceasta. Nu putem accepta o reducere a asteptarilor noastre pentru valorile comune", a spus Sassoli."Consideram ca aceasta este o chestiune deschisa, dorim sa participam. Aici nu vom fi multumiti doar cu mentiuni de principiu", a adaugat el.Intrebat daca legislativul european ar putea bloca acordul liderilor europeni privind fondul european de redresare si bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027, Sassoli a raspuns ca el este hotarat ca Parlamentul European sa fie respectat, exprimandu-si totodata nemultumirea si fata de reducerea fondurilor alocate unor capitole in viitorul buget multianual, cum ar fi programul Erasmus.Presedintele Parlamentului European a subliniat si inaintea summitului european ca europarlamentarii doresc ca accesul statelor membre la fondurile europene sa fie conditionat de situatia statului de drept. Dar Polonia si Ungaria au avertizat ca se vor opune prin veto oricarui demers de stabilire a unor astfel de conditionalitati.Liderii europeni au convenit marti, dupa aproape cinci zile de discutii, asupra constituirii prin datorie comuna a unui fond european de redresare in valoare de 750 de miliarde de euro (din care 390 de miliarde granturi si restul credite) si asupra viitorului buget multianual (2021-2027) al UE ce va insuma 1.074 miliarde de euro, dar declaratia finala nu cuprinde conditii care sa lege accesarea fondurilor de situatia statului de drept.In aceasta declaratie se mentioneaza: '' Consiliul European subliniaza importanta protejarii intereselor financiare ale Uniunii. Consiliul European subliniaza importanta respectarii statului de drept''."Prin urmare, un regim de conditionalitate pentru a proteja bugetul si Next Generation UE (fondul de redresare - n. red.) va fi introdus. In acest context, Comisia Europeana va propune in cazul unor incalcari masuri care vor fi adoptate de Consiliu prin majoritate calificata", se arata in aceleasi concluzii."Consiliul va reveni rapid asupra acestei chestiuni", potrivit ultimului paragraf pe acest subiect din declaratia finala a summitului.Astfel, conform interpretarii premierului ungar Viktor Orban , discutiile asupra definirii statului de drept vor fi reluate mai tarziu, el sustinand de asemenea ca a "zadarnicit si respins" incercarile de a conditiona accesarea fondurilor europene de statul de drept si la summit s-a impus punctul de vedere al Ungariei, acela ca fondurile europene si statul de drept sunt chestiuni care ar trebui tratate separat."Nu doar ca am reusit sa obtinem un mare pachet de bani, dar am aparat mandria natiunilor noastre", a adaugat Viktor Orban, potrivit AFP, el salutand "o mare victorie" in declaratia data presei alaturi de omologul sau polonez Mateusz Morawiecki.Acesta din urma a asigurat la randul sau ca in concluziile summitului nu exista nicio conditionare privind statul de drept si pentru aceasta "este suficient sa comparam versiunea initiala cu cea finala".In schimb, premierul olandez Mark Rutte, care a sustinut intens adoptarea unei astfel de conditionalitati, a declarat ca "esenta a ceea ce s-a propus in proiecte () a ramas, si acest lucru este crucial"."Este pentru prima data in istoria Europei cand bugetul este legat (...) de respectarea statului de drept", a afirmat si presedintele Consiliului European, Charles Michel, citat de AFP, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a mentionat ca aceasta institutie a propus "un instrument pentru luarea de masuri cu majoritate calificata in cazul unor incalcari ale statului de drept"."A fost luat un angajament foarte clar pentru a proteja interesele financiare ale UE si pentru a controla mai strict fondurile europene", a explicat Ursula von der Leyen.In acest timp, cancelarul german Angela Merkel a subliniat ca "in concluziile noastre ne-am angajat sa respectam si sa protejam principiile statului de drept".