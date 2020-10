Ministrii de Externe ai UE sustin planul Germaniei si Frantei de sanctionare a rusilor suspectati de otravirea lui Navalnii

Berlinul si Parisul au facut propunerea la o reuniune a ministrilor de Externe din UE , la Luxembourg, afirmand ca nu au avut o explicatie credibila din partea Moscovei referitoare la prezents agentului noviciok in organismul lui Navalni.Rapiditatea cu care cele doua mari puteri din UE au convenit sa promoveze sanctiunile sugereaza o inasprire a pozitiei blocului comunitar fata de Moscova.Dupa atacul cu noviciok impotriva unui fost spion rus din Marea Britanie , in 20018, a durat aproape un an ca UE sa cada de acord asupra sanctionarii unor rusi.Ministrul german de Externe Heiko Maas a declarat jurnalistilor, la sosirea la reuniune, ca otravirea lui Navalni nu poate "ramane fara consecinte". Franta si Germania propun sa impunem sanctiuni anumitor persoane care ne-au atras atentia in acest sens", a spus Maas, fara a oferi detalii.Diplomatii UE au declarat pentru Reuters ca exista un sprijin larg in randul celor 27 de ministri de externe pentru inghetarea activelor si interdictii de calatorie pentru mai multi oficiali de informatii militari rusi din cadrul GRU.Moscova neaga orice implicare in otravirea lui Navalnii.Parlamentarul rus Vladimir Dabarov a declarat luni ca Rusia ar putea raspunde la sanctiunile UE in mod simetric si a reiterat pozitia Moscovei ca nu exista dovezi concrete in spatele acuzatiilor, a relatatagentia de stiri Interfax.Sanctiunile nu sunt asteptate imediat, deoarece textele legale trebuie pregatite si aprobate de experti din cele 27 de state UE.Navalny s-a imbolnavit in timpul unui zbor in Siberia, pe 20 august, si ulterior a fost transportat cu avionul la Berlin pentru tratament. Probele de sange prelevate de la el au confirmat prezenta unui agent nervos din familia noviciok, care este interzisa.Guvernele occidentale si NATO au declarat ca Rusia trebuie sa ajute la investigatii sau sa faca fata consecintelor.Ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, a carui tara a avut tendinta de a sustine legaturi mai stranse cu Rusia, a declarat ca nu este posibila "o revenire la relatii de afaceri normale" si ca Moscova nu a reusit sa clarifice indoielile cu privire la otravire.