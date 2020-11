Pas important pentru aprobarea planului de combatere a efectelor pandemiei in UE. Romania va primi 30 de miliarde de euro

"A fost o zi cu emotii, dar a meritat asteptarea! Comisiile ECON-BUDG tocmai ne-au acordat votul de incredere cu o majoritate covarsitoare pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta! Mandatul Parlamentului European a fost oficial adoptat cu 84 de voturi din 99, mergem la negocieri cu Consiliul si Comisia", a scris, luni seara, pe Facebook , Dragos Pislaru.Potrivit acestuia, cel mai important instrument financiar al UE pune la dispozitia statelor membre 672,5 miliarde euro pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19 si relansarea economica a Uniunii."Romania va beneficia de 30 de miliarde de euro pentru a realiza reforme si investitii in sectoare cheie pentru economie si social. Contributia Renew Europe la definirea obiectivelor a fost una semnificativa, Parlamentul a adoptat propunerea noastra de a avea 6 piloni principali care sa se regaseasca in planurile nationale ale statelor membre. De asemenea, propunerile noastre au vizat proiecte pentru tineri si copii, in linie cu Garantia pentru Copii si Garantia pentru Tineret dar si includerea sectorului privat pentru finantare. Speram ca Romania sa dezvolte un parteneriat frumos cu sectorul privat pentru implementarea solutiilor, mai ales ca propunem ca fondurile oferite sa fie accesibile si antreprenorilor! Dorim ca aceste planuri nationale sa fie realizate in colaborare cu partenerii sociali, societatea civila si toti actorii interesati sa contribuie cu experienta la elaborarea de masuri", a mai scris eurodeputatul.Acesta prezinta si propunerile Parlamentului European pe scurt:- minim 269 miliarde de euro alocate pentru masuri privind clima si biodiversitatea- minim 134,5 miliarde de euro alocate pentru masuri digitale- minim 47 miliarde de euro alocate catre generatia viitoare - Next Generation (masuri pentru tineri si copii)- Conformitate cu principiul "do no significant harm" si o noua metodologie de monitorizare a actiunilor de lupta impotriva schimbarilor climatice- Legitimitate democratica sporita a regulamentului - un rol mai clar al Parlamentului European- Sanctiuni pentru statele membre care nu respecta statul de drept