Tara din UE unde premierul miliardar aplica cea mai mare reducere de impozit din istorie

Parlamentul de la Praga a aprobat vineri reducerea impozitului pe venit propusa de premierul miliardar Andrej Babis, care vrea sa extinda stimulentele dincolo de masurile curente precum plata salariilor pentru muncitorii trimisi in somaj temporar si subventionarea firmelor mici. Insa critici sustin ca utilizarea acestor alocatii de la buget sunt destinate cresterii popularitatii premierului inaintea alegerilor de anul viitor."Pur si simplu vrem sa fim siguri ca oamenii nu au de ce sa fie ingrijorati cu privire la veniturile lor si pot sa cheltuie. Ceea ce oferim astazi este reducerea impozitului pe venit la 15%, aceasta este varianta noastra", a spus Andrej Babis inaintea votului din Parlament. Premierul ceh a adaugat ca mizeaza pe aceasta reducere, care ar urma sa dureze doi ani, pentru cresterea veniturilor gospodariilor si cresterea consumului, deoarece criza limiteaza spatiul de manevra pentru majorarea salariilor.Ministerul ceh de Finante estimeaza ca aceasta modificare, care introduce un prag de impozitare de 15% pentru cei cu venituri mici si unul de 23% pentru cei cu venituri mari, va duce la diminuarea veniturilor statului cu aproximativ 80 miliarde de coroane (3,6 miliarde de dolari) anul viitor sau 1,3% din PIB. Cu toate acestea, impactul bugetar net va fi mai mic ca urmare a majorarii consumului declansata de cresterea veniturilor disponibile.Planul a fost criticat de guvernatorul Bancii Centrale, Jiri Rusnok, care a spus ca va crea o gaura de durata in finantele publice.In schimb, ministrul de Finante, Alena Schillerova a aparat ceea ce a numit "cea mai mare reducere a taxelor din istoria moderna a Cehiei", subliniind ca va lasa bani in plus pentru 4,5 milioane de persoane. "Prin aceasta masura, vom sustine economia atunci cand are cea mai mare nevoie", a spus Alena Schillerova.