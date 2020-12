UE va avea buget special pentru industria de aparare. Un procent important dedicat noilor tehnologii

Fondul are scopul de a consolida capacitatea globala de competitivitate si inovare a bazei tehnologice si industriale a apararii din UE.Pentru a intra in vigoare, acordul mai trebuie aprobat formal de Parlamentul European si inclus in pachetul financiar mai mare privind bugetul UE pe urmatorii 7 ani.Anvelopa totala a Fondului european de aparare va fi de 7,9 miliarde de euro, din care 5% vor fi alocati noilor tehnologii si echipamentelor inovatoare.Infiintarea EDF face parte din pasii politici facuti de UE pentru stabilirea unei politici comune de aparare. Infiintarea fondului are ca scop sprijinirea industriei europene de aparare in fata competitiei cu companiile americane si britanice.CITESTE SI: