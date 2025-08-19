România, pusă la colț de o publicație maghiară anti-UE. "Elevul model politic, ascultă cu respect fiecare cuvânt al profesorilor de la Bruxelles"

Vineri, 15 August 2025, ora 20:15 - România, pusă la colț de o publicație maghiară anti-UE. "Elevul model politic, ascultă cu respect fiecare cuvânt al profesorilor de la Bruxelles"

Europa / Ungaria
Europa / Ungaria
Acuzațiile de corupție sunt o modalitate excelentă de a submina credibilitatea oponenților reali sau percepuți pe scena politică externă sau internă, așa cum arată exemple recente din Germania, Ungaria și România, atacă ziarul maghiar hungarytoday.hu, a cărui linie editorială este pro Viktor Orbán și anti-UE. Într-un ...
Noi declarații șocante din Ungaria: „Bruxelles-ul vrea să schimbe guvernele pro-pace și patriotice”
Vineri, 15 August 2025, ora 07:45 - Noi declarații șocante din Ungaria: „Bruxelles-ul vrea să schimbe guvernele pro-pace și patriotice”
Europa / Ungaria
Europa / Ungaria
Statele central-europene se confruntă cu „tentative tot mai drastice de intervenție” externă, a scris joi, 14 august, pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjártó, după o...
Serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orbán. Peter Magyar: "Putin și serviciile lui au intervenit în campania electorală din Ungaria"
Joi, 14 August 2025, ora 17:51 - Serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orbán. Peter Magyar: "Putin și serviciile lui au intervenit în campania electorală din Ungaria"
Europa / Ungaria
Europa / Ungaria
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SZVR) a emis miercuri, 13 august, un comunicat în care acuză Comisia Europeană că dorește o schimbare de putere în Ungaria și vrea să-l numească...
Ministrul de externe al Ungariei a discutat cu vicepremierul rus despre summitul Putin-Trump. Péter Szijjártó critică Uniunea Europeană
Marti, 12 August 2025, ora 08:14 - Ministrul de externe al Ungariei a discutat cu vicepremierul rus despre summitul Putin-Trump. Péter Szijjártó critică Uniunea Europeană
Europa / Ungaria
Europa / Ungaria
Ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, 11 august, la telefon, cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre apropiata...
Doi români, acuzați de contrabandă cu tutun în Ungaria. Ar fi avut de plătit o amendă de 11,4 milioane de lei doar pentru neplata accizelor
Miercuri, 06 August 2025, ora 23:18 - Doi români, acuzați de contrabandă cu tutun în Ungaria. Ar fi avut de plătit o amendă de 11,4 milioane de lei doar pentru neplata accizelor
Europa / Ungaria
Doi români au fost puși sub acuzare în Ungaria pentru contrabandă cu produse din tutun și fraudă în dauna bugetului statului maghiar, după ce au încercat, în 2024, să tranziteze țara...
