China furnizeaza Ungariei un numar de 550.000 de doze de vaccin Sinopharm. Un volum mai mare decat s-a angajat initial

Transportate la Budapesta

Potrivit acordului initial, Ungaria urma sa primeasca 500.000 de doze de vaccin Sinopharm pana la finalul lunii februarie, dar China a precizat ca este gata sa livreze 550.000 de doze, a explicat Szijjarto intr-un mesaj video postat pe Facebook. In mesajul respectiv, ambasadorul Ungariei la Beijing, Mate Pesti, poate fi auzit cand ii transmite sefului diplomatiei ungare ca 84 de containere frigorifice pline cu vaccin Sinopharm au fost incarcate intr-o aeronava care le va transporta de la Beijing la Budapesta. La finalul convorbirii, Szijjarto i-a cerut ambasadorului sa inceapa demersurile pentru urmatorul transport de vaccin chinezesc anti-COVID-19 de indata ce prima transa este livrata.Pana luni dimineata, in Ungaria 336.297 persoane au primit prima doza de vaccin anti-COVID-19, iar 129.339 au primit si doza de rapel. La acelasi reper temporal, numarul persoanelor decedate in Ungaria din cauza noului coronavirus ajunsese la 13.752, iar cel al persoanelor cu COVID-19 la 388.799, dintre care 72.340 numai in capitala Budapesta.