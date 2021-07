Comisia Europeană declanşează proceduri de infringement împotriva Ungariei şi a Poloniei privind legislația anti-LGBT

Executivul UE care denunţă caracterul discriminatoriu al respectivelor măsuri faţă de persoanele LGBT+, a explicat că a trimis celor două state câte o scrisoare oficială de punere în întârziere. Este vorba despre prima etapă a unei proceduri ce poate duce la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), iar apoi la sancţiuni financiare.Budapesta şi Varşovia au la dispoziţie două luni pentru a răspunde.'Egalitatea şi respectarea demnităţii şi a drepturilor omului sunt valori fundamentale ale UE, consacrate de Articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene. Comisia va utiliza toate instrumentele aflate la dispoziţia sa pentru a apăra aceste valori', subliniază executivul UE într-un comunicat. Ungaria a adoptat la 15 iunie o lege care interzice 'reprezentarea sau promovarea' în rândul minorilor a homosexualităţii sau a schimbării de sex. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a calificat drept o 'ruşine' această lege, intrată în vigoare săptămâna trecută, însă guvernul ungar a respins criticile şi cererile executivului european.În Polonia , o sută de comunităţi locale au adoptat din 2019 o rezoluţie 'anti-ideologia LGBT' sau o 'cartă a drepturilor familiilor'. Comunităţile respective reprezintă o treime din teritoriul Poloniei şi sunt situate în principal în estul şi sud-estul ţării, zone cu puternică tradiţie catolică.Aceste decizii au condus deja Comisia Europeană în iulie 2020 să priveze de subvenţii în cadrul unui program de înfrăţire unele dintre aceste municipalităţi.În primul său discurs în Parlamentul European cu privire la starea Uniunii, susţinut în septembrie 2020, Ursula von der Leyen a criticat aceste 'zone fără umanitate' care 'nu îşi au locul' în UE.Parlamentul European (PE) a adoptat la începutul lunii o rezolutie care descrie legislatia anti-LGBTIQ din Ungaria ca incalcand in mod clar drepturile fundamentale consacrate in Carta drepturilor fundamentale a UE, in tratate si in legislatia UE privind piata interna, informeaza un comunicat al PE.PE subliniaza ca acesta nu este un incident izolat, ci "mai degraba constituie un alt exemplu intentionat si premeditat de dezmembrare treptata a drepturilor fundamentale in Ungaria", unde fobia fata de persoanele LGBTIQ sponsorizata de stat si campaniile de dezinformare au devenit instrumente de cenzura politica.