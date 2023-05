Conflict diplomatic fara precedent intre Slovacia si Ungaria

Planurile unui comitet parlamentar ungar de a organiza o sedinta pe sol slovac fara consultari cu autoritatile acestei tari sunt "fara precedent", a spus marti presedintele Parlamentului slovac, intr-o conferinta de presa.

Pavol Paska a spus ca protesteaza fata de planurile de organizare a sesiunii parlamentare la 27 iunie la Komarno (Komarom), la granita slovaco-ungara, scrie politics.hu. Orasul Komarom a fost impartit in 1920 intre Cehoslovacia si Ungaria, iar partea orasului care se gaseste in Slovacia se numeste Komarno.

Ar fi fara precedent ca parlamentul unei alte tari sa tina o sedinta intr-o tara straina, a subliniat oficialul slovac, adaugand ca i-a transmis indignarea sa ambasadorului ungar la Bratislava, Csaba Balogh.

"Usile sunt mereu deschise si ii primim cu bucurie pe parlamentarii ungari insa intr-un mod standardizat, diplomatic, si care adera la protocol", a continuat Paska. Oficialul a precizat ca parlamentul ungar nu a informat Slovacia de planul sau.

Paska nu a incheiat inainte de a spune ca respectivul comitet parlamentar (pentru coeziune nationala), fondat in 2009, are un subcomitet pentru autonomie, al carui scop este sa ia contact cu organizatiile ungare din afara tarii. "Este o unealta pentru politicile nationaliste ale Ungariei", a conchis acesta.

Ministerul ungar de Externe a explicat intr-o declaratie de presa ca este normal ca Ungaria sa incerce sa contacteze etnicii ungari din afara granitelelor sale, fara a comenta pe marginea remarcilor lui Paska.

Presedintele comitetului parlamentar, Arpad Potapi, din partea Fidesz, a afirmat ca nu are idee ce anume l-a deranjat pe Paska, intrucat comitetul a tinut sedinte si in Ucraina, la Lendava in Slovenia si la Salonta, in Romania, unde autoritatile nu au avut nimic de obiectat.