Cum arata noua revolutie culturala in Ungaria, cu muzica rock patriotica: "E vorba de productii care sa fie o sursa de identitate"

Planul, ale carui detalii au fost dezvaluite saptamana aceasta, promite 62 de milioane de euro pentru sustinerea si formarea de talente, finantarea creatiei si a echipamentelor (studiouri, spatii de concert)."Este vorba de realizarea unor productii pop si rock ungare de calitate, de a face din ele o sursa de identitate", explica Szilard Demeter, omul din spatele acestei initiative care este din 2019 Comisar pentru cultura.Intr-un interviu acordat anul trecut AFP, pe cand era schitat proiectul, el sublinia ca "muzica poate exprima ceea ce este diferit in personalitate, viziune si experienta istorica" a locuitorilor din aceasta tara din Europa Centrala de aproape 10 milioane de locuitori."Uneori este de neinteles pentru europenii din vest, dar acest lucru este pasionant si exotic", a incredintat el.El si-a exprimat si ambitiile pentru cultura ungara: "In razboiul feroce care se joaca, problema este de a sti daca ea va disparea in o suta de ani", a insistat acest chitarist amator."Identitatea nationala este slabita si trebuie restaurata", a spus scriitorul in varsta de 44 de ani.Lumea artistica se intreaba ce marje de manevra viitoare are. Caci in 2018, Viktor Orban, campion al "iliberalismului", a promis aparitia unei "noi ere" culturale. Ungaria , membra a Uniunii Europene din 2004, a fost criticata de mai multe ori de Bruxelles pentru "atacurile" sale impotriva statului de drept.Szilard Demeter a afirmat ca "sustine total masurile premierului". Sunt orbanist 110%", a spus el.In noiembrie, a vorbit despre George Soros comparandu-l cu Hitler, inainte de a-si retrage acuzatiile in fata scandalului.Acest mecena american, nascut evreu in Ungaria si care a supravietuit Holocaustului, este regulat tinta Guvernului, care ii reproseaza ca incurajeaza imigratia.Ferenc Megyeri, solist al grupului punk 'HetkŕznaPI CSAlŕldŕsok' (Deceptiile cotidianului) infiintata in 1990, a spus ca stie ce-l costa daca il sustine public.In timpul unui concert inregistrat in octombrie, inainte de difuzarea lui in decembrie la televiziune, organizatorii l-au rugat sa renunte la tricoul pe care era scris numele "Soros". "Am refuzat si postul a facut gros-planuri cu chipul meu", evitand cu grija sa filmeze mesajul, a povestit el pentur AFP in orasul Pecs, la sud de Budapesta.Melodiile "Viktor" si "Absurdistan", care critica politica din Ungaria, au fost taiate la montaj, a mai precizat artistul in varsta de 55 de ani. Asa ca este neincrezator in fata acestui nou proiect."Daca ideea este de a ajuta muzicienii, atunci de ce nu - pana la urma, este vorba despre banii contribuabililor, sunt banii nostri. Dar cred ca majoritatea grupurilor vor incasa banii in schimbul tacerii", a spus el.Compozitorul si chitaristul de renume Zoltan Czutor, 51 de ani, se teme de asemenea de "indoctrinare, cu elevi care vor asista la opere rock nationaliste", in timp ce muzicienii risca sa nu aiba mijloace de a rezista.Cantareata emblematica de pop Zsuzsa Koncz cunoaste bine sentimentul de excludere. Celebra in anii 1960, ea a sustinut cauzele liberale in trecut si nu a mai fost invitata in mass-media oficiale de la revenirea la putere a lui Viktor Orban in 2010.Artista in varsta de 75 de ani nu-si face iluzii in fata evolutiei in Ungaria care ii aminteste de politica culturala comunista, in care toate operele critice la adresa sistemului erau interzise.