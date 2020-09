Migrantii isi instaleaza corturi in Serbia, asteptand un moment prielnic pentru a se strecura in statele UE

Potrivit Centrului pentru Protectia Azilului din Serbia, aproximativ 1.000 de migranti se afla concentrati in provincia nordica Vojvodina, asteptand sa poata incerca sa treaca in tarile vecine, inclusiv Romania si Ungaria, in drum spre zone mai bogate ale continentului.Alte aproximativ 1.000 de persoane se afla la Belgrad, multe dintre ele locuind sub cerul liber in parcuri sau pe malurile Dunarii, inainte de a se deplasa de asemenea spre nordul Serbiei, mai aproape de granita.'Zilnic, 150 de migranti intra in tara dinspre sud', spune Rados Djurovic, director executiv al Centrului.Unul dintre ei - Samir, din Maroc - a declarat ca a incercat sa treaca granita cu Croatia pentru a merge in Germania , dar a fost oprit de politie si de patrule militare. In prezent, el se afla in tabara de langa Subotica si asteapta sa treaca in Ungaria.'Ramanem aici, nu avem altceva de facut, asteptam. Ma rog tot timpul sa ajunga la un moment dat in Europa Occidentala', a declarat el pentru Reuters.Numarul total al migrantilor in Serbia este cu aproximativ 30% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, spune Svetlana Palic, purtatoare de cuvant a comisarului guvernamental pentru refugiati. Ea nu a explicat motivul, dar politicile strice ale Ungariei privind controlul numarului de migranti care intra pe teritoriul sau, la fel si patrulele din Croatia vecina ii blocheaza pe unii dintre ei in nordul Serbiei, noteaza Reuters.Situatia migrantilor a revenit in atentia media dupa incendiul din insula greaca Lesbos care a distrus o tabara de refugiati unde se adaposteau circa 12.000 de persoane.Saptamana trecuta, Uniunea Europeana a lansat un plan controversat pentru revizuirea regulilor de migratie care divizeaza de mult timp blocul comunitar, inclusiv un element care ar obliga de facto fiecare stat sa gazduiasca un numar de refugiati. Polonia si Ungaria se opun categoric unei astfel de masuri.Serbia este o ruta predilecta pentru migranti inca din 2015, cand peste un milion de persoane care fugeau din calea razboaielor si saraciei din Orientul Mijlociu si din Asia au ajuns in UE , perturband sisteme de protectie sociala si de securitate, ceea ce a dus la recrudescenta sentimentelor de extrema-dreapta.