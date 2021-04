Ungaria va dona Cehiei 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19

"Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei Europene", a scris acesta pe Facebook , adaugand ca datorita achizitiilor prompte si in mari cantitati a unor vaccinuri din Rusia si China, in completarea celor cumparate prin mecanismul gestionat de Comisia Europeana , Ungaria se numara printre tarile UE cu cele mai ridicate rate de vaccinare anti-COVID-19.Circa 83.000 de persoane urmau sa fie vaccinate in decursul zilei de sambata, in ajunul Pastelui Catolic, potrivit unei declaratii separate a premierului ungar Viktor Orban Din cei circa 10 milioane de cetateni ungari , pana in prezent 2.235.731 au fost vaccinati cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 si 891.002 cu ambele doze.Dar Ungaria continua sa inregistreze zilnic un numar ridicat de decese si noi cazuri de COVID-19. Pentru ultimele 24 de ore au fost raportate 8.637 de noi cazuri si 242 de decese