George Clooney il descrie pe Viktor Orban drept un exemplu al furiei si al urii. Guvernul Ungariei: A preluat mesajul lui George Soros

Vorbind despre cel mai recent film al sau, "Midnight Sky", in care joaca rolul unui om de stiinta ce traieste intr-o lume post-apocaliptica, George Clooney a facut urmatoarea declaratie pentru revista GQ: "Nu ne aflam la mijlocul unei pandemii atunci cand se intampla evenimentele din film, dar exista totusi toate celelalte elemente, acele elemente care vorbesc despre cat de multa ura si furie resimtim cu totii in acest moment al istoriei noastre, in intreaga lume - uitati-va la Bolsonaro din Brazilia sau la Orban din Ungaria "."Priviti in jur. Exista multa furie si ura. Noul meu film are o actiune plasata in 2049. Asa ar putea foarte bine sa arate realitatea noastra daca acestui tip de ura i se permite sa supureze", a adaugat starul american.Viktor Orban, aflat la putere de peste un deceniu in Ungaria, a construit un regim autointitulat iliberal, bazat pe un stat centralizat, o elita de afaceri loiala si o ideologie guvernamentala nationalista.Criticat de multi ani de colegii sai din Uniunea Europeana pentru erodarea statului de drept si a libertatilor civile din Ungaria, Viktor Orban si aliatii sai din Polonia lupta impotriva noilor regulamente europene de consolidare a standardelor democratice, afirma Reuters.Invitat de televiziunea de stat ungara sa comenteze declaratiile facute de George Clooney, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Budapesta, Ors Farkas, a spus ca actorul american a preluat mesajul pro-imigratie al miliardarului american de origine ungara George Soros , promotor al societatilor deschise si vechi adversar al prim-ministrului Viktor Orban.Cuvintele rostite de George Clooney sunt "prostesti", a scris purtatorul de cuvant al Ministerului ungar de Externe, Tamas Menczer, intr-un mesaj publicat pe Facebook "George Clooney este un actor bun si, asadar, merita respect, dar... nimeni nu ar trebui sa il trateze ca pe un oracol politic global. Exista niste oameni care ii soptesc la ureche ceea ce trebuie sa spuna", a adaugat Tamas Menczer luni seara pentru HirTV, un post de televiziune care sprijina politicile promovate de Viktor Orban.Pana la ora publicarii acestor informatii, Reuters nu a obtinut un punct de vedere din partea actorului George Clooney.Prin intermediul agentului sau de presa, actorul american a transmis un comunicat site-ului ungar de stiri Telex.hu, luni seara, in care a spus ca "masina de propaganda a lui Orban minte" si ca s-a intalnit cu George Soros o singura data."Mi-ar fi rusine daca nu as vorbi in mod public impotriva tipului de autoritarism practicat de regimul Orban. Am fost in Ungaria la inceputul anilor 2000 si m-am plimbat pe malul Dunarii. In acea vreme, Ungaria era un exemplu stralucit de succes al democratiei. Astept cu nerabdare ziua in care Ungaria va reveni la ceea ce a fost odata", a adaugat starul american in acelasi comunicat.