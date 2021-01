Orban a spus ca cea mai buna abordare este autorizarea mai multor vaccinuri intrucat concurenta va forta producatorii sa-si accelereze livrarile."Nu avem nevoie de explicatii, avem nevoie de vaccinuri", a declarat seful executivului ungar. El a adaugat ca guvernul de la Budapesta a decis construirea unei fabrici pentru producerea de vaccinuri.De la 11 noiembrie, toate scolile din invatamantul secundar din Ungaria au fost inchise, ca si hotelurile si restaurantele, cu exceptia livrarilor pentru acasa. De asemenea, este in vigoare o interdictie de circulatie dupa ora 19:00 GMT.Autoritatea ungara de reglementare in domeniul medicamentelor a dat aprobarea initiala pentru folosirea vaccinurilor AstraZeneca si Sputnik V impotriva noului coronavirus.Agentia Europeana pentru Medicamente nu a aprobat deocamdata vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, dar o decizie in aceasta privinta este asteptata pe 29 ianuarie.Ungaria evalueaza vaccinul chinezesc Sinopharm si este singura tara membra a Uniunii Europene ce are in vedere achizitionarea de vaccinuri in afara schemei gestionate la nivel comunitar de Comisia Europeana , considerata prea lenta.