Proiect de lege in Parlamentul Ungariei impotriva comunitatii LGBT, la initiativa partidului lui Victor Orban

Amendamentul depus joi in parlament de deputati ai Fidesz la o lege care pedepseste pedofilia stipuleaza ca tinerilor sub 18 ani sa nu li se prezinte continuturi pornografice sau orice alt continut care incurajeaza schimbarile de sex ori homosexualitatea. Proiectul, care ar urma sa se aplice si industriei publicitatii, mai prevede crearea unei liste a organizatiilor autorizate sa predea lectii de educatie sexuala in scoli. Proiectul Fidesz poate limita drastic libertatea de exprimare si drepturile copiilor, pune in pericol sanatatea mintala a tinerilor (din comunitatea) LGBTQI si ii impiedica sa aiba acces la informatii si sustinere", a avertizat intr-un comunicat societatea pentru drepturile omului Hatter (Fundal), evocand o asemanare a proiectului cu legea impotriva propagandei gay din Rusia.Hatter si alte sase grupuri pentru drepturile omului au cerut Fidesz sa retraga proiectul, care ar putea fi supus la vot saptamana viitoare. Legea din 2013 din Rusia interzice "propaganda in favoarea relatiilor sexuale netraditionale" in randul tinerilor, aminteste Reuters. In Ungaria, casatoria intre persoane de acelasi sex nu este recunoscuta si doar cuplurile heterosexuale pot adopta copii. Guvernul lui Orban, care si-a intensificat retorica anti-LGBT dupa ce economia a fost lovita de criza coronavirusului, a redefinit in Constitutie casatoria ca uniunea dintre un barbat si o femeie si a interzis adoptiile de catre cupluri de acelasi sex. Guvernul a eliminat de asemenea statutul legal al persoanelor transgender, intr-o decizie cu aplicare retroactiva despre care Curtea constitutionala a afirmat ca incalca legea fundamentala.Anul trecut, o carte pentru copii, "Tara minunilor este a tuturor", menita sa-i ajute pe cei mai tineri sa accepte minoritatile si sa combata ostracizarea sociala, a starnit controverse in politica ungara, guvernul afirmand ca reprezinta "propaganda homosexuala" si ar trebui interzisa in scoli. In afara de guvernul nationalist al lui Orban , care se pregateste pentru alegerile din 2022 si promoveaza o agenda puternic crestin-conservatoare, in Europa se situeaza pe pozitii similare de mai multi ani si formatiunea de guvernare din Polonia PiS (Lege si justitie), principalul aliat al Fidesz din Uniunea Europeana