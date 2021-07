Marș cu mii de participanți la Budapesta împotriva politicii anti-LGBT a guvernului Viktor Orban

Parlamentul maghiar a adoptat în iunie o legislație care interzice distribuirea în școli a materialelor care „promovează” homosexualitatea sau transexualitatea. Elevilor cu vârsta sub 18 ani nu li se poate afișa niciun conținut, inclusiv reclame de această natură. Legea a fost susținută de partidul primului-ministru Viktor Orbán.Cu toate acestea, sâmbătă, în jur de 30.000 de oameni, inclusiv membri ai Parlamentului Ungar, au defilat prin Budapesta pentru a celebra comunitatea LGBT a țării și a contesta noile legi, care au fost condamnate de Comisia Europeană.„În ultimii doi ani, am avut un atac guvernamental împotriva comunității LGBTQI, multe discursuri de ură și, de asemenea, adoptarea unei legislații restrictive în ceea ce privește drepturile transgender, adoptarea și, cel mai recent, o lege de propagandă în stil rusesc", a declarat Tamás Dombos, membru al consiliului de administrație al Háttér Society, un grup pentru drepturile maghiar, a declarat pentru Politico.El a adăugat: "O mulțime de oameni au venit să-și arate sprijinul și să arate că nu toată lumea gândește ca guvernul nostru. E foarte bine că au apărut atât de mulți oameni".Multe țări, inclusiv Statele Unite, au semnat o declarație comună de sprijin pentru comunitatea LGBT maghiară.La începutul acestei luni, Comisia Europeană a luat măsuri legale atât împotriva Ungariei, cât și a Poloniei pentru adoptarea recentă a politicilor care vizează comunitatea LGBT. La acea vreme, Comisia a declarat că lansează proceduri de încălcare a dreptului comunitar pentru acțiunile din ambele țări, relatează The Hill.