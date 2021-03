Scolile primare si gradinitele din Ungaria, inchise timp de o luna: "Al treilea val este puternic, foarte puternic"

Potrivit sursei citate, masurile se adauga celor aflate deja in vigoare din noiembrie - inchiderea hotelurilor si restaurantelor, interdictia de circulatie pe timpul noptii si desfasurarea cursurilor on-line pentru elevii de gimnaziu si liceu."Al treilea val al pandemiei este puternic, foarte puternic si mai rau decat a fost cel de-al doilea val", a declarat intr-o conferinta de presa Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban Potrivit Biziday, Gulyas a precizat ca tulpina britanica a virusului se raspandeste foarte repede si a cerut firmelor si institutiilor publice sa permita pe cat posibil munca de la distanta a angajatilor. Masca este obligatorie in toate locurile publice.Saptamana trecuta Ungaria a devenit prima tara UE care a inceput sa vaccineze populatia cu serul Sinopharm din China, dupa lansarea vaccinului Sputnik V din Rusia, desi acestea doua nu au primit aprobarea pentru utilizare de urgenta a autoritatilor europene.Pana in prezent, peste 785 de mii de persoane din Ungaria primisera cel putin o doza de vaccin, mai arata Biziday.