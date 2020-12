Ministrul de Externe ungar, dupa primirea a 6.000 de doze de vaccin Sputnik V: "Majoritatea maghiarilor au fost vaccinati de la varsta copilariei cu vaccinuri rusesti"

Peter Szijjarto a evidentiat faptul ca acoperirea vaccinala a Ungariei fata de diverse boli infectioase are un grad ridicat chiar si in comparatie internationala, ceea ce se datoreaza mai cu seama vaccinurilor de origine ruseasca, scrie MTI.Ministrul a precizat: "sarcina guvernului este sa se asigure ca toate vaccinurile sigure, dezvoltate in orice parte a lumii, sa fie puse la dispozitia maghiarilor in timpul cel mai scurt posibil".In acest sens, autoritatile de la Budapeste au convenit cu ministrul rus al sanatatii ca medicii si epidemiologii ungari sa poata studia la fata locului procesul de dezvoltare si de productie a vaccinului rusesc."In urma vizitei efectuate in laboratoarele din Rusia, membrii delegatiei ungare au relatat despre un nivel tehnologic de ultima ora si despre o competenta de cel mai inalt nivel", a reamintit Peter Szijjarto.Ministrul a considerat o iresponsabilitate deosebita faptul ca "politicienii de stanga pun sub semnul intrebarii pozitia medicilor si epidemiologilor ungari, vrand sa faca un subiect politic din cazul vaccinurilor fabricate in Rusia".In opinia lui Peter Szijjarto, "ar fi mai bine daca politicienii stangii nu ar discredita increderea in specialistii unguri din domeniul sanatatii si nu ar impiedica combatereaepidemiei transformand pana si vaccinarea in chestiune politica".