Ministrul ungar al Justitiei anunta ca se vor lua masuri impotriva retelelor sociale: "Incalca toate normele legale democratice de baza"

Ministrul ungar al Justitiei, Judit Varga, a convocat o sedinta extraordinara a Comitetului pentru libertatea digitala, privind "abuzurile sistemice" ale companiilor tehnologice, anunta agentia de presa MTI. Judit Varga a scris, luni, pe pagina sa de Facebook , ca "interzicerea umbrelor" sau " in shadow" inseamna ca furnizorii paginilor de socializare restrictioneaza in secret, in scopuri politice, vizibilitatea si accesul unui profil de utilizator, astfel incat "noi sa nu aflam" despre aceasta masura."Procedand astfel, companiile tehnologice incalca toate normele legale democratice de baza care stau la temelia culturii de tip occidental", a explicat ministrul.Aceasta a adaugat ca practica, la nivelul intregului sistem al acestei interdictii, nu s-a limitat doar la o inregistrare audio a directorului general al Twitter , aparuta neoficial in spatiul public. "Viziunile crestine, conservatoare, cu idei de dreapta sunt limitate si de Facebook, astfel incat sa le reduca accesibilitatea. Am si experienta personala in acest sens", a scris Judit Varga.Ministrul a anuntat ca Ministerul ungar al Justitiei, prin activitatea Comitetului pentru libertate digitala, contribuie la reglementarea in UE a activitatii companiilor tehnologice globale."Din cauza abuzurilor sistemice, probabil, va trebui sa luam mai repede masuri", a scris politicianul. Prin urmare, Judit Varga a convocat o sedinta extraordinara a Comitetului pentru libertatea digitala si va discuta saptamana aceasta cu presedintele Consiliului Concurentei din Ungaria despre posibilitatea sanctionarii practicilor comerciale neloiale.