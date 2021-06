Ungaria renunta la restrictiile privind nuntile. Povestea medicilor maghiari care s-au casatorit in sfarsit, dupa doua incercari ratate

Marton Aszalos, un tanar paramedic al ambulantei maghiare si medicul veterinar Eniko Tokacs-Mathe au trebuit sa-si anuleze nunta de doua ori in timpul pandemiei si, in sfarsit, se pregatesc pentru marea lor zi in aceasta vara, deoarece restrictiile COVID-19 din Ungaria sunt ridicate, scrie Reuters.Cuplul, care s-a intalnit in 2016 la o clinica in care lucra Eniko si Marton era atunci stagiar, sustine ca acest carusel de emotii prin care au trecut in ultimele 18 luni i-a epuizat, dat le-a si intarit relatia."Din cauza pandemiei , a trebuit sa ne planificam nunta pentru a treia oara, atat data, cat si locul de desfasurare. Pandemia a avut, de asemenea, o afectare mentala si fizica grava asupra logodnicului meu deoarece lucreaza pe ambulanta", a spus Eniko, de 30 de ani.Au organizat o ceremonie civila in urma cu o luna si se pregatesc pentru o petrecere de nunta cu peste 100 de invitati in orasul Mako, de langa granita cu Romania. Eniko este din Transilvania si multe dintre rudele ei vor trece in Ungaria pentru a participa.Multe cupluri sunt usurate acum ca, odata ce 53% dintre unguri sunt vaccinati , pot organiza evenimente si se pot casatori.