Noile declaratii anti-UE ale premierul ungar Viktor Orban: "La Bruxelles se construieste un suprastat"

"In loc de Europa natiunilor, la Bruxelles se construieste un suprastat. De aceea, democratii care se bazeaza pe valorile nationale se confrunta astazi cu cei care construiesc un imperiu", a spus Orban intr-un discurs, potrivit agentiei MTI.Potrivit acestuia, construirea unui imperiu european contravine ideii de democratie si ca nimeni nu a autorizat astfel de politici."Noi ne dorim altceva, noi vrem democratia democratiilor, bazata pe natiuni", a reiterat premierul."Europa nu se va schimba si nu se va imbunatati singura, noi suntem cei care trebuie sa o facem mai buna, sa o reformam si sa o repunem pe o cale care a avut succes la vremea respectiva", a adaugat el, dupa ce a spus ca UE se confrunta in prezent cu o criza la nivel social si economic.Intre altele, Orban a spus ca Parlamentul European ar trebui si el reformat, crescand competentele parlamentelor nationale, care ar trebui sa aiba dreptul sa blocheze procesele legislative daca ar considera ca acestea contravin intereselor tarilor comunitatii europene.Parlamentul European a cerut recent Comisiei Europene sa activeze mecanismele de conditionare a fondurilor europene in cazul tarilor care incalca valorile comunitare, fiind vizate in special Ungaria si Polonia Cele doua tari fac deja obiectul unor proceduri din partea Comisiei, ca urmare a incalcarii normelor comunitare si a politicilor lor autoritare, potrivit EFE.